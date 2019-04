Lkw-Abbiegeassistenten im Test überwiegend gut / ADAC hat mehrere Systeme geprüft / Fehlauslösungen verringern Akzeptanz (FOTO)

München (ots) -Für neue Lkw in Europa werden sie frühestens ab dem Jahr 2022Pflicht, in Deutschland sollen sie möglichst heute schon eingebautwerden: Abbiegeassistenzsysteme. Sie sollen Lkw-Fahrer auf Radfahreraufmerksam machen, die sich rechts neben dem Fahrzeug befinden, undvor möglichen Kollisionen während des Abbiegens warnen. LautStatistischem Bundesamt starben im Jahr 2017 deutschlandweit 37Radfahrer bei Zusammenstößen mit rechtsabbiegenden Lkw - das zeigt,wie wichtig die Assistenten sind. Der ADAC hat jetzt mehrereverfügbare Systeme unter die Lupe genommen - mit überwiegendpositiven Ergebnissen.Im ADAC-Test wurden Abbiegeassistenzsysteme mit unterschiedlichenTechnologien untersucht: EDEKA/Wüllhorst Fahrzeugbau, Mobileye -Shield+, MEKRA Lang - AAS sowie LUIS Technology. Die Kosten für dieSysteme schwanken zwischen 760 und 2650 Euro bei einem Arbeitsaufwandfür den Einbau von bis zu sechs Stunden. Fazit: Jeder der Assistentenkonnte im Test zwar die Vorschriften des Bundesverkehrsministeriums(BMVI) erfüllen, den deutlich anspruchsvolleren Anforderungen aufinternationaler Ebene, die voraussichtlich ab 2022 gelten, konntekein Testkandidat entsprechen. Am besten schnitt im Test das SystemAAS von MEKRA Lang ab.Neben den Untersuchungen auf dem Testgelände ermittelten die ADACTester bei Fahrten im realen Straßenverkehr die Anzahl anFehlauslösungen aufgrund von Verkehrsschildern oder Bäumen amStraßenrand. Dies ist deswegen wichtig, weil sich eine hohe Rate anFehlauslösungen negativ auf die Akzeptanz und das Vertrauen desFahrers auf das System auswirkt. Die Assistenten von MEKRA LangMobileye oder LUIS, die Radfahrer von Verkehrszeichen, Ampeln oderBäumen unterscheiden können, verursachten eine geringe Anzahl anFehlauslösungen.Obwohl das hohe Unfallrisiko des toten Winkels seit Langem bekanntist, besteht derzeit noch keine Pflicht, Lkw mit Abbiegeassistentenauszustatten. Der ADAC hat es deswegen ausdrücklich begrüßt, dass dasBMVI im vergangenen Jahr die "Aktion Abbiegeassistent" ins Lebengerufen hat. Ziel der Aktion ist es, Unternehmen und Speditionen dazuzu bewegen, die eigenen Flotten schnellstmöglich mit geeignetenAssistenzsystemen nachzurüsten. Mit der Aktion verbunden ist einFörderprogramm, das im Jahr 2019 die freiwillige Nachrüstung mit fünfMillionen Euro unterstützt - und nach fünf Tagen bereits ausgeschöpftwar. Nach den Anforderungen des Förderprogramms werden folgendeBauarten der Systeme unterstützt: Ultraschall-Systeme mitKamera-Monitor-System (KMS), Radarsysteme auch ohne KMS sowieSensoroptische Systeme ("Intelligente" Kameras), ebenfalls ohne KMS.Nach Ansicht des ADAC sollte das Förderprogramm aufgestocktwerden, um der vorhandenen Bereitschaft zur Nachrüstung zuentsprechen. Da kein Kandidat im Test den Radfahrer erkennen konnte,wenn sich zwischen Radfahrspur und Lkw-Fahrspur Hindernisse befinden,sollten die Hersteller hier rasch technisch nachbessern.Weitere Informationen findet man unterhttp://adac.de/lkw-abbiegeassistentenPressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell