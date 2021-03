Lizhi Aktie: Was ist denn da los?

Aktien von Chinas führendem Audio-Live-Streaming-Unternehmen Lizhi Inc – ADR (NASDAQ:LIZI) wurden am Dienstag um 30% höher gehandelt, nachdem Citron Research-Redakteur Andrew Left sagte, dass er die Aktie mag. In zwei neuen Tweets nannte Left Lizhi einen “Querschnitt von Clubhouse, Roblox und NOW dating” und setzte ein Kursziel von $30 für die Aktie. Left verlinkte auf dieses YouTube-Video, das zeigt, wie sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



