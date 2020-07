Lizenzgeber von WPD Pharmaceuticals gibt bekannt, dass in einer neuen unabhängigen In-vitro-Studie die antivirale Aktivität von WP1122 gegen das Coronavirus bestätigt werden konnte

Quelle: IRW Press

Zweite Runde von unabhängigen Labortests bestätigt die antivirale Aktivität von WP1122 gegen das Coronavirus

Vancouver, British Columbia – 23. Juli 2020 – Das auf klinische Prüfungen spezialisierte Pharmaunternehmen WPD Pharmaceuticals Inc. (CSE: WBIO)(FWB: 8SV1) (das „Unternehmen“ oder „WPD“) freut sich bekannt zu geben, dass die Firma Moleculin Biotech Inc. („Moleculin“), welche den Wirkstoff WP1122 für 29 vorwiegend europäische Länder in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



