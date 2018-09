Berlin (ots) - Liz Mohn wird für ihr umfangreiches Engagementzugunsten der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." mit derEhrenmitgliedschaft ausgezeichnet. Die stellvertretende Vorsitzendeder Bertelsmann Stiftung und Vorsitzende derGesellschafterversammlung der Bertelsmann Verwaltungsgesellschaftunterstützt die Arbeit der RTL-Stiftung seit mehr als zweiJahrzehnten. Sie setzte sich dabei im Rahmen des RTL-Spendenmarathons2003 auch als Projektpatin für Kinder ein, die einen Schlaganfallerlitten haben. Liz Mohn war zudem von 1996 bis Anfang 2018 Mitgliedim Kuratorium der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V.""Ich finde es großartig, was die RTL-Stiftung in den vergangenenJahren für Kinder geleistet hat. Mehr als 162 Millionen Euro sind innachhaltige Kinderhilfsprojekte geflossen. Es war und ist mir eineFreude, diese Arbeit zu unterstützen", erklärte Liz Mohn, die selbst1993 die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe und 2005 diegemeinnützige Liz Mohn Kultur- und Musikstiftung gründete.Wolfram Kons, Vorstand der "Stiftung RTL - Wir helfen Kinderne.V.", überreichte Liz Mohn in der Berliner Bertelsmann-RepräsentanzUnter den Linden 1 die Ehrung in Form einer Urkunde. Wolfram Kons:"Liz Mohn stand uns bei unserer Stiftungsarbeit von Anfang an nichtnur als eine wertvolle Ratgeberin zur Seite, sondern setzt sich auchselbst immer wieder für Not leidende Kinder ein. Wir sind sehrdankbar, sie an unserer Seite zu haben.""RTL - Wir helfen Kindern": Mehr als 162 Millionen Euro seit 1996Seit 1996 engagiert sich RTL für Not leidende Kinder in Deutschlandund der ganzen Welt. In zahlreichen Aktionen wird das ganze Jahrgesammelt. Sämtliche Kosten für Personal, Produktion und Verwaltung,die rund um die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." entstehen,trägt im Wesentlichen die Mediengruppe RTL Deutschland. Auch dieerwirtschafteten Zinsen, dienen zur Deckung der bei der Stiftunganfallenden Verwaltungskosten. So kann die "Stiftung RTL - Wir helfenKindern e.V." garantieren, dass jeder Cent der Spendengelder ohneAbzug bei den Kinderhilfsprojekten ankommt. Dafür stehen "RTL - Wirhelfen Kindern" und der RTL-Spendenmarathon seit 1996. Jedes Jahrwird die Stiftung durch das Deutsche Zentralinstitut für SozialeFragen (DZI) geprüft und erhält Jahr für Jahr das begehrteDZI-Spendensiegel. In den vergangenen Jahren konnten so mehr als 162Millionen Euro gesammelt werden. "RTL - Wir helfen Kindern" fördertedamit hunderte Kinderhilfsprojekte. Zehntausenden Kindern inDeutschland und aller Welt konnte so nachhaltig geholfen werden.Spendenkonto:Empfänger: Stiftung RTLKonto: DE55 370 605 905 605 605 605Bank: Sparda-Bank WestBIC: GENODED1SPKOder online unter www.rtlwirhelfenkindern.dePressekontakt:"RTL - Wir helfen Kindern"Maren MossigTel. 0221 7870305mossig@diepressetanten.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell