Lixte Biotech-Aktie: Vielversprechende präklinische Daten!

Präsentation neuer Daten LIXTE Biotechnology Holdings Inc (NASDAQ:LIXT) Aktien handeln höher nach der Präsentation neuer Daten von Medikamentenkombinationen von LIXTE's führendem klinischen Krebsmittel, LB-100. Die Daten wurden auf der Jahrestagung der American Association for Cancer Research (AACR) vorgestellt. LIXTE's führender klinischer Wirkstoff und Proteinphosphatase 2A (PP2A) Inhibitor, LB-100, aktiviert die onkogene Signalübertragung in vielen KRAS-mutierten Krebsarten weiter. Professor Bernards erörterte seinen paradoxen Ansatz zur… Hier weiterlesen