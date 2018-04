Livio Dainese ist «Werber des Jahres» 2018 (FOTO)

Zürich (ots) -- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereitunter: http://www.presseportal.ch/de/pm/122959/100814351 -<<< SPERRFRIST: 12.4.2018, 21:00 Uhr >>>Im dritten Anlauf hat es geklappt: Livio Dainese, Chief CreativeOfficer und Co-CEO von Wirz, ist «Werber des Jahres» 2018. DieEntscheidung haben je zur Hälfte die Leserinnen und Leser derWerbewoche sowie die 14-köpfige Expertenjury gefällt. Dainese setztesich gegen Daniel Zuberbühler von Sir Mary und Pascal Deville vonFreundliche Grüsse durch.Livio Dainese und sein Team haben im vergangenen Jahr unteranderem mit vielbeachteten Kampagnen für Ikea, M-Budget Mobile undDie Mobiliar von sich reden gemacht - und zuletzt mit derWeihnachtskampagne um Migros-Wichtel Finn gar ein weltweitesMillionenpublikum berührt.Der im aagauischen Brugg geborene Dainese wohnt heute in Aarau undist zweifacher Familienvater. Livio Dainese startete 2014 alsExecutive Creative Director bei Wirz. Seit dem 1. Januar 2016 führtder 45-Jährige die Agentur in einer Doppelrolle. Als Chief CreativeOfficer verantwortet er die kreativen Geschicke von Wirz und alsCo-CEO entwickelt er zusammen mit Petra Dreyfus die Agenturstrategisch weiter.Zu Daineses vorherigen beruflichen Stationen zählen die AgenturenHinderling Volkart, Jung von Matt, und Publicis. Seine Arbeitenwurden international und national mit über 200 Kreativpreisenausgezeichnet. Livio Dainese hat ein Studium in Media Arts undSciences an der Fachhochschule Nordwestschweiz abgeschlossen.In einer bis zum letzten Moment spannenden Wahl, bei der sichnebst der Werbewoche-Leserschaft erstmals auch die 14-köpfigeExpertenjury zu 50 Prozent einbringen konnte, setzte sich LivioDainese gegen die Mitnominierten Daniel Zuberbühler, Managing Partnerund Gründer von Sir Mary, und Pascal Deville, Creative Director undPartner von Freundliche Grüsse, durch.Livio Dainese folgt auf Dennis Lück, dem CCO von Jung vonMatt/Limmat. Lück lobte in seiner Laudatio am DonnerstagabendDaineses Schaffen: «Unter deiner Führung entstand Populäres,Cleveres, Klassisches, Klassiker, ganz und gar nicht Klassisches -und allem voran: Es entstand Wirksames. Das hat unser allerHochachtung verdient.»Der «Werber des Jahres» wurde 2018 erstmals im Rahmen desrenommierten Best-of-Swiss-Web-Awards in der Samsung Hall in Zürichgekürt. Dem Gala-Abend wohnten rund 900 Gäste bei.Über den Award:Den «Werber des Jahres» kürt die Werbewoche seit 1977. Seit 2001erhält der Preisträger den vom Zürcher Künstler Max Grütergestalteten «Egon». Die Kandidaten wurden von einer 14-köpfigen Jury- bestehend aus Branchenvertretern aus der Deutsch- und derWestschweiz, darunter ehemalige «Werber des Jahres» sowieNachwuchskreative - nominiert. Die finale Entscheidung, wer den Titelgewinnt, wurde anschliessend zu 50 Prozent von den Leserinnen undLesern der Werbewoche via Online-Voting und zu 50 Prozent von derJury gefällt. Jedes Jury-Mitglied durfte eine Stimme abgeben. DieWerbewoche selbst als Ausrichterin des Awards enthält sich derStimme.Mehr auf: www.werbewoche.chPressekontakt:Thomas HäusermannChefredaktor a.i. WerbewocheNeugasse 10, Postfach 1753, 8031 ZürichTelefon: +41 44 250 28 34t.hauesermann@werbewoche.chOriginal-Content von: Werbewoche, übermittelt durch news aktuell