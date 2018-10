Living Unique / Die neue Ausstellung auf den Münchner Mineralientagen zeigt Kunst- und Designobjekte rund um Fossilien, Mineralien und Edelsteine (FOTO)

München (ots) -Wie vielseitig Wohnraumgestaltung mit Kunst- und Designobjektenaus Naturschätzen der Urzeit sein kann, zeigt die 55. "Munich Show -Mineralientage München" am 27. und 28. Oktober auf dem MessegeländeMünchen-Riem. Kunstobjekte, Möbel, Accessoires undGebrauchsgegenstände vermitteln Wohnambiente in einer Ausstellung imEingangsbereich und verschaffen gleichzeitig einen Überblick über dieProduktvielfalt der größten europäischen Messe im Bereich Fossilien,Mineralien und Edelsteine.Unter dem Motto "Living Unique" werden unter anderem Werke desKunstdesigners Zee Haag, des Bildhauers Hendrik Hackl sowie wertvollePietra-dura-Arbeiten der Familie Scarpelli ausgestellt. Danebenfinden sich eindrucksvolle Amethystdrusen, Bernsteinlampen,dekorative Schalen aus Calcit-Aragonit, Mobiles aus Achatscheibenoder ein Esstisch aus versteinertem Holz, ebenso wie fossileWandobjekte sowie traditionelle Gartenfiguren aus Granit. Für jedenLebensbereich und jeden Einrichtungsgeschmack bietet dieserAusstellungsbereich Inspiration. Was alle Ausstellungsstückemiteinander vereint: Sie alle sind Unikate. Da ein Stein eben nichtdem anderen gleicht, entstehen die einmaligen Kunstwerke schon in derNatur und inspirieren die Künstler zu ihren Arbeiten.Und doch trifft in der Ausstellung Tradition auf Moderne. DasPietra-dura-Verfahren, auch "Florentiner Mosaik" genannt, ist einKunsthandwerk, das im Florenz des 16. Jahrhunderts seine Blütezeithatte. Aber auch das Taj Mahal wurde auf diese Weise verziert. DieFamilie Scarpelli aus Florenz führt dieses Handwerk sehr erfolgreichmit klassischen, aber auch modernen Motiven fort.Zee Haag stammt aus Tucson, Arizona und wurde in eine Familiebekannter Mineraliensammler geboren. Er verbindet in seinen"GemScapes" seine Begeisterung für Mineralien mit seiner Liebe zurKunst. Seine Stahlplatten bearbeitet er so, dass Licht durch dieeingesetzten Edelsteine hindurch fallen kann. Auf diese Weiseentstehen faszinierende Kunstwerke aus ausgewählten buntenTurmalinen, Opalen, Amethysten, Smaragden und anderen Edelsteinen.Hendrik Hackl ist Fossilienpräparator und freischaffenderBildhauer aus Mannheim. Die Verwendung von Fossilien als spezielleForm des Steins fasziniert ihn aufgrund ihres unglaublichen Altersund ihrer Historie. Seine Arbeiten sind beliebte Kunstobjekte inzahlreichen Ausstellungen in Europa und USA. Sie schaffen eineVerbindung zwischen unseren erdgeschichtlichen Wurzeln und modernemDesign.Über die Munich Show - Mineralientage MünchenDie Munich Show - Mineralientage München wird von derMineralientage München Fachmesse GmbH veranstaltet und findet diesesJahr zum 55. Mal statt. Mit rund 1.250 Ausstellern aus der ganzenWelt bietet die Veranstaltung nicht nur eine Informations- undHandelsplattform für Händler, Interessierte und Laien. AufwendigeSonderschauen, ein abwechslungsreiches Vortragsprogramm, Events undzahlreiche Mitmachaktionen für Erwachsene und Kinder sind aufinsgesamt über 50.000 qm Ausstellungsfläche in fünf Hallen geboten.Die Messe richtet sich am ersten Veranstaltungstag ausschließlich anregistrierte Fachbesucher, an den beiden anderen Tagen auch an diebreite Öffentlichkeit. Eintrittskarten sind unter www.munichshow.dezu erhalten.Pressekontakt:Mineralientage München Fachmesse GmbHBirgit KuhnTel.: 0171 / 318 31 26Fax: 089 / 613 54 00E-Mail: pr@munichshow.comwww.munichshow.deOriginal-Content von: The Munich Show - Mineralientage München, übermittelt durch news aktuell