Living Legends of Aviation wird Jeff Bezos mit prestigeträchtigem Award für seine Arbeit zur Förderung der Freiheit auszeichnen

Dr. Tom Enders, Vorsitzender und CEO von Airbus, wird den "JeffBezos Freedom's Wings Award" überreichenBeverly Hills, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Die "Living Legendsof Aviation" (Lebenden Legenden der Luftfahrt) werden Amazon-GründerJeff Bezos mit dem ersten "Jeff Bezos Freedom's Wings Award"auszeichnen. Der Award wird Herr Bezos Lebenswerk der Förderung derPrinzipien der Freiheit in seinen zahlreichen geschäftlichen undpersönlichen Unternehmungen ehren. "Die Legenden" werden am 18.Januar 2019 im Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills, Kalifornien,die 16. jährliche "Living Legends of Aviation Awards"-Veranstaltungabhalten."Die 'Living Legends of Aviation' leben nach dem Mantra 'Free toFly on Freedom's Wings' (Frei, um auf den Flügeln der Freiheit zufliegen)", so Steven Udvar-Hazy, eine der Gründer-Legenden. "UnsereLeidenschaft ist die Freiheit in ihren vielen Rollen, insbesondere inBezug auf das Fliegen. Dieses Mantra ist die Inspiration hinter demneuesten und bedeutendsten Award unserer Organisation."Die "Lebende Legende der Luftfahrt" Dr. Tom Enders, Vorsitzenderund CEO von Airbus, wird Bezos den Award überreichen. Der Award istnach Bezos benannt, um dessen Lebenswerk, die Förderung derPrinzipien der Freiheit in vielen verschiedenen Formen, zu ehren. Auseiner globalen Perspektive hat Herr Bezos seine Leidenschaft für dieMeinungsfreiheit, die Pressefreiheit und die Freiheit, über dieGrenzen unserer Welt hinaus zu fliegen, gezeigt. "Die Legenden"möchten sein Lebenswerk ehren."Jedes Jahr ehren 'die Legenden' diejenigen, die sich in der Luft-und Raumfahrt besonders ausgezeichnet haben", so John Travolta,Gastgeber der jährlich stattfindenden Awards zur Ehrung derjenigen,die in ihren Bereichen an der Spitze stehen. "Der Booker Prize, derPulitzerpreis und der Nobelpreis ermöglichen es prestigeträchtigenOrganisationen, diejenigen auszuzeichnen, die in ihren Bereichen ander Spitze stehen, und genauso hat jetzt auch die Luftfahrt einenbedeutenden internationalen und sehr prestigeträchtigen Award."Bezos wird den Award im ersten Jahr seiner Existenz erhalten undin den kommenden Jahren den Empfänger aus den vielen von "denLegenden" und der Washington Post vorgeschlagenen Kandidatenauswählen.Die Organisation "The Living Legends of Aviation" wurde am 17.Dezember 2003 gegründet, genau 100 Jahre nachdem Orville und WilburWright ihren ersten Flug in einem Motorflugzeug absolviert hatten,mit dem Ziel, den Beginn des zweiten Jahrhunderts der Luftfahrt zufeiern. Die "Lebenden Legenden der Luftfahrt" sind bemerkenswerteMenschen, die sich durch außergewöhnliche Leistungen in der Luft- undRaumfahrt auszeichnen. Zu ihnen gehören Unternehmer, Innovatoren,Branchenführer, Astronauten, Rekordbrecher und Piloten, die zuBerühmtheiten wurden, sowie Berühmtheiten, die zu Piloten wurden. 100herausragende Männer und Frauen aus der ganzen Welt gehören zu den"Legenden".Die "Living Legends of Aviation Awards" werden von der Kiddie HawkAir Academy (https://kiddie-hawk-air-academy.myshopify.com/)organisiert, einer gemeinnützigen Organisation nach Paragraph501-c-3. Die Mission von Kiddie Hawk ist, Kinder über die Luftfahrtzu informieren und ihr Interesse an der Luftfahrt zu wecken. Bittebesuchen Sie LivingLegendsOfAviation.org(http://www.livinglegendsofaviation.org/), um weitere Informationenzu erhalten.Pressemitteilung (https://living-legends-of-aviation.myshopify.com/blogs/press-releases/living-legends-of-aviation-to-honor-jeff-bezos-with-prestigious-award-for-his-work-promoting-freedom)