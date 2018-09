Living Haus unter neuer Leitung / Peter Hofmann übernimmt die Geschäftsführung beim Ausbauhaus-Spezialisten

Schlüchtern (ots) - Peter Hofmann ist neuer Geschäftsführer vonLiving Haus, der Ausbauhaus-Marke der Bien-Zenker Gruppe(livinghaus.de). Damit übernimmt er eines der dynamischstenUnternehmen der Branche. 2015 als Start-up auf den Markt gekommen,etablierte sich Living Haus innerhalb kürzester Zeit als wichtigerPlayer und Herausforderer. "Es ist eine grandiose Chance, die Führungeines Unternehmens mit solch herausragenden Perspektiven zuübernehmen", erklärt Hofmann. "Wir werden den erfolgreichenWachstumskurs weiter fortsetzen und parallel dazu die bereitsgeschaffenen Strukturen verfestigen. Auf diesem Fundament nehmen wirneue ehrgeizige Ziele ins Visier und werden diese auch erreichen",gibt er sich optimistisch. Neben einer weiteren Schärfung desMarkenprofils und einer Weiterentwicklung der Produkte gehört für ihnauch der weitere Ausbau der Vertriebsstrukturen unverzichtbar dazu."Mit Peter Hofmann haben wir einen ausgewiesenen Kenner derBranche gewonnen, der schon bei früheren Stationen gezeigt hat, dasser erfolgreich strategische Ziele umsetzen kann", erklärt JürgenHauser, Geschäftsführer der Bien-Zenker GmbH. "Wir sind uns deshalbsicher, dass wir mit ihm den Richtigen gefunden haben, um die MarkeLiving Haus in den kommenden Jahren weiter voranzubringen und sie zueinem unverzichtbaren Standbein unserer Unternehmensgruppeweiterzuentwickeln."Vor seinem Engagement bei Living Haus leitete der gelernteBankkaufmann Hofmann seit 2016 bei Kampa als Geschäftsführer denBereich Marketing und Vertrieb. Dort war Hofmann seit der Neugründungder Kampa GmbH nach der Insolvenz der Kampa AG im Jahre 2009 tätig.Vorausgegangen war ein Engagement bei der Deutschen FertighausHolding AG in verschiedenen Bereichen des Vertriebs. Dort baute erunter anderem die Eigenheimbank mit Vollbank-Lizenz auf.Über Living HausLiving Haus, die Ausbauhaus-Marke der Bien-Zenker GmbH, bietetBaufamilien ein Ausbauhaus-Konzept mit einem Höchstmaß an Sicherheitund Flexibilität. Mehr zu Living Haus: www.livinghaus.dePressekontakt:Living Fertighaus GmbH, Sven Keller, Tel. +49666198-236,E-Mail: presse@livinghaus.deOriginal-Content von: Living Haus, übermittelt durch news aktuell