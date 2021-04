Schlüchtern (ots) - Living Haus, die junge Ausbauhausmarke (www.livinghaus.de), startet ein Programm zur Ausbildung aller seiner Hausberater zu "Vertriebsexperten für energieeffizienten und nachhaltigen Hausbau (IHK)". "Mit diesem von der Industrie- und Handelskammer abgenommenen Lehrgang geben wir allen unseren Hausberatern weiteres Wissen an die Hand, mit dem sie unsere Baufamilien noch umfangreicher und zielsicherer auf dem Weg in ihr neues Zuhause beraten können", freut sich Peter Hofmann, Geschäftsführer Living Haus.Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sind ZukunftsthemenDer Schwerpunkt sei dabei bewusst gewählt worden, erklärt Hofmann. "Die Themen Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sind für die Gesellschaft, aber natürlich auch für unsere Baufamilien sehr wichtig. Einerseits, weil viele Bauherren möglichst ökologisch verantwortlich bauen und damit einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten möchten. Aber auch, weil sie sich langfristig niedrige Energiekosten und staatliche Förderung sichern wollen", weiß Hofmann. Gleichzeitig sind beide Themen aber komplex. "Mit dem nach den strengen IHK-Standards ausgerichteten Lehrgang stellen wir sicher, dass alle unsere Hausberater tief genug in der Materie sind und sich unsere Baufamilien darauf verlassen können, kompetent beraten zu werden. Deshalb ist der Lehrgang auch umfangreicher als ähnliche Zertifikatslehrgänge, die nur zum Fachberater Fertigbau ausbilden."Kostenfreier Lehrgang und ständige Fortbildung am eigenen CampusDer für die Hausberater kostenfreie IHK-Zertifikats-Lehrgang ergänzt die Aus- und Fortbildung am Living Haus Campus. Neue Living Haus Hausberater erhalten zum Start einen 100-Tage-Plan, an dem sie ihren Einstieg ausrichten können. Zusätzlich zum Training durch einen Mentor vor Ort können neue Verkäufer aufeinander abgestimmte Online-Seminare und Präsenzveranstaltungen auf dem Campus absolvieren und sich so eine umfassende Grundlage für ihre Arbeit schaffen. Regelmäßige Fort- und Weiterbildungsangebote, die ebenfalls als Online-Veranstaltungen wie auch als Präsenztermine ausgelegt sind, sorgen dafür, dass die Living Haus Hausberater immer auf dem aktuellen Wissensstand sind und somit ihre Baufamilien ideal beraten können.Weiterführende Links:https://www.livinghaus.dehttps://www.livinghaus-karriere.deÜber Living HausViva la Zuhause! Weil Zuhause mehr ist als vier Wände und ein Dach, bietet der hessische Ausbauhausspezialist Living Haus seinen Baufamilien mehr. Mit einem in der Branche beispiellosen Servicepaket von einer einzigartigen App, mit der die Baufamilien ihr Bauprojekt digital steuern können, bis hin zur praktischen Unterstützung beim Ausbau gibt Living Haus seinen Baufamilien die Sicherheit, dass ihr Hausbau zweifelsfrei gelingt. Dafür hat Living Haus ein Netz aus Experten aufgespannt - angefangen von der Hausberatung über die Finanzierungsberatung, Hilfe bei der Grundstückssuche bis hin zu einzigartigen Angeboten wie dem Zuhause-Paket, in dem alles für den Ausbau drin ist, und dem Profi-Ausbau-Coaching im eigenen Haus durch die DIY Academy. Mit der großen Auswahl aus Hunderten von vorgedachten und vielfältig anpassbaren Hausvarianten und Grundrissen verwirklichen Baufamilien mit Living Haus ihre Vorstellungen von ihrem neuen Zuhause. Dabei bauen sie auf Qualität made in Germany, denn alle Living Häuser werden ausschließlich im Hausbauwerk in Hessen gefertigt. Living Haus, mit Sitz in Schlüchtern, ist mit rund 20 Musterhäusern und Vertriebsbüros in ganz Deutschland vertreten.Mehr Informationen: livinghaus.dePressekontakt:Living Fertighaus GmbH, Sven Keller, Tel. +49666198-236,E-Mail: presse@livinghaus.deOriginal-Content von: Living Haus, übermittelt durch news aktuell