Living Haus ruft die Job-Revolution aus / Karriereweg individuell und zielgenau: auf Erfolgskurs mit Living Haus (FOTO)

Schlüchtern (ots) - Viva la Job-Revolution! Erst revolutioniert Living Haus das Hausbau-Erlebnis. Jetzt auch das Haus-Verkaufs-Erlebnis: "Starte deine Job-Revolution!", ruft die frische Ausbauhausmarke seinen zukünftigen Hausverkäufern entgegen. Und liefert gleich die passende Anleitung mit: zielgenau für Quereinsteiger, Verkaufsprofis, die umsteigen möchten, und Profi-Hausverkäufer, die Lust auf die wachstumsstärkste Marke im Fertighaussegment haben."Innerhalb kürzester Zeit haben wir uns mit unserem herausragenden Ausbau-Konzept vom Start-up zur festen Größe in der Baubranche entwickelt. Unsere Hausberater haben natürlich einen großen Anteil daran. Aber es gibt noch viele Gebiete, wo wir noch nicht dicht genug besetzt sind. Deshalb suchen wir in ganz Deutschland neue Verkäufer und Führungskräfte, die das bestehende Team verstärken und unser Netz in der Fläche vergrößern", sagt Peter Hofmann, Geschäftsführer von Living Haus. Dazu bricht das Unternehmen aus dem Wir-Suchen-Sie-Bieten-Schema aus und sucht stattdessen Leute, die Lust haben, ihre eigene Revolution zu starten.Dafür gibt Living Haus neuen Anwärtern den passenden Plan an die Hand: "Mit dem klar strukturierten 100-Tage-Plan stellen wir jetzt die Weichen für alle, die mit Living Haus Karriere machen wollen," sagt Hofmann. "Unser web-basiertes E-Learning-System ist ein Novum in der Branche. Zukünftige Hausverkäufer lernen zeit- und ortsungebunden, was unsere Produkte ausmacht und wie wir ticken. Wie wir für unsere Baufamilien ihr neues Zuhause verwirklichen. Und später erhalten sie über das System immer neue Fortbildungen, die ihnen dabei helfen, erfolgreich zu sein."Damit holt Living Haus seine Jobinteressenten genau dort ab, wo sie stehen. Baufamilien leben und konsumieren längst digital und genauso lebt und arbeitet die Marke mit ihren Handelsvertretern zusammen: vernetzt, digital, individuell. Für jeden Typ bietet Living Haus so die individuell perfekte Karriereoption mit besten Aufstiegschancen. "Wir wachsen ständig weiter. Deshalb suchen wir auch ständig talentierte Verkäufer mit Potenzial für höhere Aufgaben. Die unterstützen wir nach Kräften und tun alles für ihren Erfolg. Denn das ist auch unser Erfolg und das ist der Weg, wie wir Living Haus zur aufregendsten Fertighausmarke in Deutschland gemacht haben", schwärmt Hofmann. Viva la Job-Revolution!Mehr Informationen zur Job-Revolution gibt es im Living Haus Karriere-Portal: http://www.livinghaus-karriere.deÜber Living HausViva la Zuhause! Weil Zuhause mehr ist als vier Wände und ein Dach, bietet der Ausbauhaus-Spezialist Living Haus seinen Baufamilien mehr. Mit einem in der Branche beispiellosen Servicepaket bis hin zur praktischen Unterstützung beim Ausbau gibt Living Haus seinen Baufamilien die Sicherheit, dass ihr Hausbau zweifelsfrei gelingt. Dafür hat Living Haus ein Netz aus Experten aufgespannt - angefangen von der Hausberatung über die Finanzierungsberatung, Hilfe bei der Grundstückssuche bis hin zu einzigartigen Angeboten wie dem Ausbau-Materialgutschein von OBI und dem Profi-Ausbau-Coaching im eigenen Haus durch die DIY Academy. Mit der großen Auswahl aus Hunderten von vorgedachten und vielfältig anpassbaren Hausvarianten und Grundrissen verwirklichen Baufamilien mit Living Haus ihre Vorstellungen von ihrem neuen Zuhause. Dabei bauen sie auf Qualität made in Germany, denn alle Living Häuser werden ausschließlich im Hausbauwerk in Hessen gefertigt.Living Haus, mit Sitz in Schlüchtern, ist mit rund 20 Musterhäusern und Vertriebsbüros in ganz Deutschland vertreten. Mehr Informationen: https://www.livinghaus.de/Pressekontakt:Living Fertighaus GmbH, Sven Keller, Tel. +49666198-236,E-Mail: presse@livinghaus.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/117904/4670429OTS: Living HausOriginal-Content von: Living Haus, übermittelt durch news aktuell