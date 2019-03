Living Haus macht Zimmer frei für Heun Finanz / Bankenunabhängige Baufinanzierungsberatung an jedem Living Haus Standort (FOTO)

Finanztrends Video zu



Schlüchtern (ots) -Living Haus, die Ausbauhausmarke (www.livinghaus.de), hat sich mitHeun Finanz einen neuen strategischen Partner für dieFinanzierungsberatung seiner Baufamilien ins Haus geholt. "Wir sindsehr froh, dass wir unseren Baufamilien an jedem Living Haus Standorteinen bankenunabhängigen und bestens ausgebildeten HeunFinanz-Berater zur Seite stellen können", sagt Peter Hofmann,Geschäftsführer von Living Haus. "Neben der fachlichen Kompetenzschätzen wir an Heun Finanz als Partner vor allem die hoheEinsatzbereitschaft und dass sie um jedes Haus, jede Finanzierungkämpfen. Das Ergebnis ist eine erstaunliche Genehmigungsquote vonüber 93 Prozent." Nicole Heun, Geschäftsführerin von Heun Finanz,ergänzt: "Wenn eine Finanzierung mal ins Stocken gerät, schauen wirauch über den Tellerrand hinaus, um Wege zu finden, sie zurealisieren. Wir arbeiten mit über 400 Kreditinstituten und Bankenzusammen und können daher für jeden Bauherrn die individuell besteFinanzierung finden."Abgestimmt auf das Bauvorhaben und die Lebenssituation der LivingHaus Baufamilie entwickelt der Baufinanzierungsberater mit ihrgemeinsam die Finanzierung, die am besten passt. Das Ziel ist dabei -neben der Realisierung des Bauvorhabens natürlich -, jeder Baufamilieihre individuelle Wohlfühlrate zu ermöglichen. Der Schlüssel dazu isteine umfassende Betrachtung der Finanzsituation, die auch dieNebenkosten im neuen Haus berücksichtigt. Wie bei der Berechnung derWarmmiete ergibt sich so ein Betrag, den die Baufamilie jeden Monatfür ihr neues Zuhause aufbringen muss - und mit dem soll sie sichwohlfühlen: Die Wohlfühlrate eben. Ein speziell von Heun Finanz fürLiving Haus entwickeltes Angebot ist das "Zuhause-Darlehen". LivingHaus Baufamilien können darüber ein Darlehen in Höhe von 100.000 Eurozu einem besonders günstigen Zinssatz von 0,5 Prozentpunkten unterdem Marktzins erhalten. Damit fällt die Entwicklung einerFinanzierung mit Wohlfühlrate noch einfacher.Heun Finanz ist einer der führenden Spezialisten in derBaufinanzierungsberatung. Das 1989 von Walter Heun gegründeteUnternehmen mit Sitz in Limburg an der Lahn vergleicht die Angebotevon über 400 Darlehensgebern. Dazu berücksichtigen dieFinanzierungsberater auch überregionale sowie regionaleFördermöglichkeiten, um das individuell passende Konzept mit dengünstigsten Konditionen zu finden.Über Living HausViva la Zuhause! Weil Zuhause mehr ist als vier Wände und einDach, bietet der hessische Ausbauhausspezialist Living Haus seinenBaufamilien mehr. Mit einem in der Branche beispiellosen Servicepaketbis hin zur praktischen Unterstützung beim Ausbau gibt Living Hausseinen Baufamilien die Sicherheit, dass ihr Hausbau zweifelsfreigelingt. Dafür hat Living Haus ein Netz aus Experten aufgespannt -angefangen von der Hausberatung über die Finanzierungsberatung, Hilfebei der Grundstückssuche bis hin zu einzigartigen Angeboten wie demAusbau-Materialgutschein von OBI und dem Profi-Ausbau-Coaching imeigenen Haus durch die DIY Academy. Mit der großen Auswahl ausHunderten von vorgedachten und vielfältig anpassbaren Hausvariantenund Grundrissen verwirklichen Baufamilien mit Living Haus ihreVorstellungen von ihrem neuen Zuhause. Dabei bauen sie auf Qualitätmade in Germany, denn alle Living Häuser werden ausschließlich imHausbauwerk in Hessen gefertigt. Living Haus, mit Sitz inSchlüchtern, ist mit rund 20 Musterhäusern und Vertriebsbüros in ganzDeutschland vertreten. Mehr Informationen: www.livinghaus.dePressekontakt:Living Fertighaus GmbH, Sven Keller, Tel. +49666198-236, E-Mail:presse@livinghaus.deOriginal-Content von: Living Haus, übermittelt durch news aktuell