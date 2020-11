Living Haus gewinnt Silber beim Digital Champions Award / Auszeichnung prämiert die digitale Revolution des Hausbauerlebnisses

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Schlüchtern (ots) - Living Haus, die Ausbauhausmarke, ist beim Digital Champions Awards in der Kategorie "Digitales Kundenerlebnis" mit Silber ausgezeichnet worden. Mit dem von der WirtschaftsWoche und der Deutschen Telekom initiierten Preis zeichnete die hochkarätige Jury am Donnerstag Unternehmen in vier Wertungen aus, die außergewöhnlich erfolgreiche Antworten auf die Herausforderungen der Digitalisierung gefunden haben. Grundlage für die Bewertung war das Modell des St. Galler "House of Digital Business". Living Haus konnte die Experten mit seiner digitalen Revolution des Hausbauerlebnisses überzeugen. "Im Zentrum unserer digitalen Revolution des Hausbauerlebnisses stehen unsere Baufamilien mit ihren Bedürfnissen", erklärt Peter Hofmann, Geschäftsführer von Living Haus. "Deshalb war es für uns entscheidend, ein durchgängiges Kundenerlebnis zu schaffen, das auf diese Bedürfnisse zugeschnitten und dabei auch genauso digital ist wie die Lebenswelt unserer Baufamilien. Die App Bau-Cockpit ergänzt die bisherigen Kanäle perfekt, da unsere Baufamilien darüber auf ihrem Smartphone immer ihr individuelles Bauprojekt mit allen Dokumenten, Infos und Kontaktmöglichkeiten dabeihaben."Seit der Gründung im Jahr 2015 begreift sich Living Haus als digitale Marke. Die Kommunikation mit den Baufamilien über soziale Medien gehörte deshalb von Anfang an dazu. "Über die sozialen Medien treten wir schon sehr früh in einen Dialog mit den Interessenten und sind deshalb in der Lage, sehr genau auf ihre Fragen und Wünsche einzugehen", erklärt Sven Keller, Leiter des Marketings bei Living Haus. "Über die Jahre haben wir verschiedene Inhaltsformate geschaffen: von FAQs, Lexika, Tutorials über Video-Blogs bis hin zu Live-Streams, um unseren Interessenten und Bauherren die Möglichkeit zu geben, sich die Informationen auf die Art zu beschaffen, die sie bevorzugen. Die App Bau-Cockpit ist deshalb auch eine konsequente Fortsetzung dieses Gedankens über die Unterschrift unter den Bauvertrag hinaus."Indem Living Haus seine Baufamilien proaktiv über den Verlauf ihres Bauprojekts und die nächsten Schritte informiert, sorgt der Fertighausanbieter dafür, dass der Spaß am Hausbau auch über den gesamten Zeitraum erhalten bleibt und nicht von Frust über vermeintlich mangelnde Fortschritte aufgefressen wird.Auch in der unmittelbaren Beratung der angehenden Bauherren setzt Living Haus wie kaum ein anderes Unternehmen der Branche auf digitale Werkzeuge. Interessenten haben die Möglichkeit, etliche Musterhäuser als virtuelle Rundgänge von zu Hause aus zu erkunden. Die Gespräche mit ihrem Hausberater führen sie auf Wunsch als Video-Konferenz ganz so, als säßen sie an einem Tisch. Und ihre Hausentwürfe können sie in einer Virtual-Reality-Umgebung mit 3D-Brille begutachten, als stünden sie bereits in ihrem neuen Zuhause."Dass wir über den gesamten Prozess lückenlos mit unseren Interessenten und Baufamilien interagieren und sie dabei immer besser kennenlernen, ist für uns der größte Gewinn aus unserer digitalen Ausrichtung", fügt Keller an. "So können wir unsere Angebote und Services immer besser an die Bedürfnisse unserer Baufamilien anpassen und ihnen so ein noch begeisternderes Hausbauerlebnis bieten. Die Revolution des Hausbauerlebnisses ist deshalb auch mit dem Gewinn des zweiten Platzes beim Digital Champions Award nicht abgeschlossen. Wir entwickeln die App immer weiter, wir probieren neue digitale Formate und Kanäle aus und sind ständig auf der Suche nach neuen Wegen, um mit unseren Interessenten und Baufamilien in den Austausch zu treten - und mal sehen, vielleicht ist auch die ein oder andere nicht digitale Aktion darunter. Denn schließlich ist der Hausbau so handfest wie kaum ein anderes Erlebnis."Über Living HausViva la Zuhause! Weil Zuhause mehr ist als vier Wände und ein Dach, bietet der hessische Ausbauhausspezialist Living Haus seinen Baufamilien mehr. Mit einem in der Branche beispiellosen Servicepaket von einer einzigartigen App, mit der die Baufamilien ihr Bauprojekt digital steuern können, bis hin zur praktischen Unterstützung beim Ausbau gibt Living Haus seinen Baufamilien die Sicherheit, dass ihr Hausbau zweifelsfrei gelingt. Dafür hat Living Haus ein Netz aus Experten aufgespannt - angefangen von der Hausberatung über die Finanzierungsberatung, Hilfe bei der Grundstückssuche bis hin zu einzigartigen Angeboten wie dem Ausbau-Materialgutschein von OBI und dem Profi-Ausbau-Coaching im eigenen Haus durch die DIY Academy. Mit der großen Auswahl aus Hunderten von vorgedachten und vielfältig anpassbaren Hausvarianten und Grundrissen verwirklichen Baufamilien mit Living Haus ihre Vorstellungen von ihrem neuen Zuhause. Dabei bauen sie auf Qualität made in Germany, denn alle Living Häuser werden ausschließlich im Hausbauwerk in Hessen gefertigt. Living Haus, mit Sitz in Schlüchtern, ist mit rund 20 Musterhäusern und Vertriebsbüros in ganz Deutschland vertreten. Mehr Informationen: livinghaus.de (https://www.livinghaus.de/)Pressekontakt:Living Fertighaus GmbH, Sven Keller, Tel. +49666198-236,E-Mail: presse@livinghaus.deOriginal-Content von: Living Haus, übermittelt durch news aktuell