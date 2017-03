"LivingLand": Unternehmen und Verbände fordern eine andere Agrarpolitik

Berlin/Brüssel (ots) - Europaweit rufen immer mehr Verbände,Unternehmen und Institutionen EU-Agrarkommissar Hogan dazu auf, einenmutigen Vorschlag für eine andere Landwirtschaftspolitik vorzulegen.Zur Halbzeit der laufenden Bürgerbefragung des Kommissars zurEU-Agrarpolitik veröffentlichte das Verbändebündnis "LivingLand" dieLogos der bereits teilnehmenden Organisationen. Unter den bisher fast200 Unterstützern finden sich neben Umweltverbänden aus ganz Europaauch Unternehmen wie Alnatura, der Kosmos Verlag und VeoliaDeutschland. Aber auch eine Vielzahl kleiner und mittelständischerUnternehmen sowie Organisationen aus den Bereichen Ernährung,Kosmetik, Wissenschaft, Medien und Tourismus engagieren sich. Siefordern gemeinsam eine "zukunftsfähige Ernährungs- undLandwirtschaftspolitik in Europa. Diese muss gesund und fair für allesein, mit kurz- und langfristigem Nutzen für alle Menschen,einschließlich der Landwirte, und für die Natur.""Agrarpolitik geht alle an. Nicht nur für Verbraucher,Steuerzahler, Bauern und den Lebensmittelhandel steht viel auf demSpiel, wenn die Landwirtschaftsförderung nach 2020 verhandelt wird.Auch unser europäisches Naturerbe und das Klima sind betroffen. DasThema ist zu wichtig, um es alleine BundeslandwirtschaftsministerSchmidt und anderen Agrarpolitikern zu überlassen", sagteNABU-Präsident Olaf Tschimpke.Die Unternehmen und Organisationen fordern eine Politik die "fair,ökologisch nachhaltig, gesund und global verantwortungsvoll" seinmuss. Die derzeitige Agrarpolitik zwinge immer mehr Betriebe in eineimmer intensivere Produktion, auf Kosten der Allgemeinheit undkünftiger Generationen. Zudem hänge die wirtschaftliche Zukunftvieler Unternehmen von sauberem Wasser, unbelasteten Böden undattraktiven, vielfältigen Erholungslandschaften ab. So wird esbeispielsweise für Wasserwerke immer teurer, das durch Überdüngungeingetragene Nitrat aus dem Grundwasser zu entfernen.Olaf Tschimpke kritisiert das völlig fehlgeleitete Fördersystem:"Es kann nicht sein, dass die Allgemeinheit hier doppelt zur Kassegebeten wird: Erst für die pauschalen Subventionen und dann für dieReparatur der dadurch verursachten Umweltschäden. Wir brauchen eineAgrarpolitik, die von vornherein diejenigen fördert, die sorgsam mitWasser, Boden und Artenvielfalt umgehen und aktiv etwas für dieGesellschaft leisten."Der NABU-Präsident ruft alle an einer Reform interessiertenVerbände und Unternehmen dazu auf, sich spätestens bis Ende April der"LivingLand"-Initiative anzuschließen. Damit könne Einfluss genommenwerden auf die Vorschläge des EU-Agrarkommissars, die für November2017 erwartet werden.Weitere Informationen unter: www.living-land.deDie bereits veröffentlichten Logos können eingesehen werden unter:www.living-land.org/ourvisionBereits im vergangenen Jahr hat der NABU ein Modell für einalternatives Fördersystem entwickelt: www.NABU.de/agrarreform2021LivingLand ist eine Initiative der Umweltverbände BirdLife Europeund Europäisches Umweltbüro sowie dem WWF European Policy Office. InDeutschland engagieren sich in ihr BUND, Deutscher Naturschutzring(DNR), NABU und WWF Deutschland.Für Rückfragen:Konstantin Kreiser, NABU-Leiter EU-Naturschutzpolitik, Tel. +49(0)172-4179730, E-Mail: Konstantin.Kreiser@NABU.deNABU-PressestelleKathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Nicole FlöperTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1958Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell