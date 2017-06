Livesport-Streamingdienst DAZN ist ab sofort auf AppleTV verfügbar

London/München (ots) -- Fans können ab sofort DAZN auch über Apple TV sehen- Nativ entwickelte iOS-App bringt Verbesserungen und neueFunktionen- Die wichtigsten Events auf einen Blick: DAZN führt zum erstenMal eine integrierte Programmübersicht einRund neun Monate nach der erfolgreichen Markteinführung erweitertDAZN die Verfügbarkeit seines Livesport-Streamingdiensts und istjetzt auch auf Apple TV (4. Generation) erhältlich. DAZN führt zudemeine integrierte Programmübersicht ein, die den Fans eine kompakteVorschau über all ihre Lieblingsspiele bietet.Ben Lavender, Chief Product Officer von DAZN, ist begeistert: "Wirfreuen uns, dass wir DAZN jetzt auch auf Apple TV zeigen können undsomit noch mehr Fans einen bequemen Zugang zu unseremLivesport-Streaming ermöglichen. Zusätzlich führen wir eine neue,native iOS-App ein, die das Nutzererlebnis weiter verbessert.""Bei uns steht der Fan an erster Stelle. Wir haben auf dasFeedback der Nutzer gehört und verschiedene Anregungen übernommen.Deshalb erscheint die integrierte Programmübersicht auch auf allenPlattformen und Geräten. Somit können Fans noch schneller auf denSport zugreifen, den sie sehen möchten", erklärt Lavender weiter.Mit der Einfühung des Programmübersicht erfüllt DAZN die Wünscheder FansBei DAZN entscheiden Fans selbst, welchen Sport sie wann und wieerleben wollen. Die Programmübersicht bietet den DAZN-Nutzern absofort einen Überblick über die Spielempfehlungen für die kommenden14 Tage sowie einen Rückblick auf die Top-Begegnungen der vergangenen30 Tage. Nutzer können sich zudem ab sofort auch über die App beiDAZN registrieren.DAZN ist auf den meisten internetfähigen Geräten verfügbarDie Verfügbarkeit des Sportangebots auf den Geräten der Fans hatfür DAZN oberste Priorität. Daher ist die Unterstützung von Apple TVsowie die Einführung der neuen nativen iOS-App der nächste Schritt,um den Nutzern neue Funktionen und ein noch umfassenderesSporterlebnis zu bieten. DAZN steht damit über die meisten SmartTVApps, Tablets, Smartphones und Spielekonsolen zu Verfügung.Für weitere Informationen besuchen Sie bittehttp://media.dazn.com/de/Bildmaterial ist unterhttps://hkstrategies.egnyte.com/fl/IdXhJWmCNR abrufbar.ÜBER DAZNDAZN ist ein Livesport-Streamingdienst, der es Fans erlaubt Sportso zu erleben, wie sie es wollen - live oder auf Abruf. Mit Zugriffauf den besten Sport der Welt können Fans ihre Lieblingsteams,Lieblingsligen und Lieblingsspieler jederzeit und überall verfolgen.Das Ganze für einen niedrigen monatlichen Mitgliedsbeitrag und ohnelangfristige Verträge. DAZN bietet über 8.000 live Sportübertragungenpro Jahr und beinhaltet damit das umfangreichste Sportangebot, das esjemals bei einem einzelnen Anbieter gegeben hat. DAZN erlaubt es demNutzer, jederzeit "Play", "Pause" oder "Zurückspulen" zu wählen - unddas ohne Werbeunterbrechungen oder langfristige Verpflichtungen.DAZN ist aktuell in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Japanverfügbar. DAZN läuft auf nahezu allen webfähigen Geräten, unteranderem Smart TVs, Smartphones Tablets und Spielekonsolen. DAZN istTeil der Perform Group, einer weltweit führenden Mediengruppe imBereich digitaler Sportinhalte. Weitere Informationen erhalten Sieunter http://media.dazn.com/de/Die Perform Group ist mehrheitlich im Besitz von AccessIndustries, einer US-Firmengruppe, die sich in Privatbesitz befindetund die globale, strategische Investitionen in den Bereichennatürliche Ressourcen & Chemie, Medien & Telekommunikation,Technologie und E-Commerce sowie Immobilien tätigt. WeitereInformationen finden Sie unter https://www.accessindustries.com/Pressekontakt:Matthias Folkmann, PR-Manager DAZNPerform Media Deutschland GmbHMail: matthias.folkmann@dazn.comJan Hemme, Account DirectorHill+Knowlton Strategies GmbHMail: jan.hemme@hkstrategies.comTel.: +49 30 288758 28Original-Content von: Perform Media Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell