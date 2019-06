Stuttgart (ots) - Sonja Faber-Schrecklein und Markus Brock präsentieren"Bundesgartenschau Heilbronn" am Sonntag, 23. Juni 2019, 15:55 bis 18 Uhr im SWRFernsehenSWR Moderatorenduo Sonja Faber-Schrecklein und Markus Brock erkunden in einerunterhaltsamen Livesendung das "blühende Leben", das die Bundesgartenschau(BUGA) in Heilbronn verspricht. Schon während der Gartenschau ist das Gelände,das später zum neuen Stadtviertel wird, bewohnt. Sonja Faber-Schrecklein undMarkus Brock nehmen die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf einen Ausflug zuvielfältigen Pflanzenensembles, einem farbenfrohen Blütenmeer undarchitektonischen Höhepunkten, die das Gartenschau-Stadtviertel prägen. Siestellen das urbane Konzept der Schau vor und zeigen, was die BUGA alles zubieten hat. Praktische Tipps für den eigenen Garten gibt SWR PflanzenexpertinHeike Boomgaarden. SWR Fernsehkoch und Böblinger Gastronom Timo Böcklepräsentiert ein sommerliches Menü. Für musikalische Unterhaltung sorgen dieSchlagersängerinnen Laura Wilde, Alexandra und Anita Hofmann sowie Eloy de Jong,R'n'B-Sängerin Cassandra Steen mit dem Deutsch-Pop-Duo "Parallel". ComedianDominik Kuhn alias "Dodokay" und das Kabarett-Duo "Dui do on de Sell" sorgen fürheitere Stimmung "uff Schwäbisch". Die Livesendung "Bundesgartenschau Heilbronn"ist am Sonntag, 23. Juni 2019, von 15:55 bis 18 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen.Die ModeratorenSonja Faber-Schrecklein gehört zu den prominentesten Moderatorinnen des SWRFernsehens in Baden-Württemberg. Seit 1991 berichtet sie mit Witz, Charme, meistin schwäbischem Dialekt aus den Regionen Baden-Württembergs. Auch Markus Brockist den Zuschauerinnen und Zuschauern des SWR Fernsehens als Moderatorzahlreicher Sendungen wie zum Beispiel "Sonntag Abend", "Nachtkultur","Kochkunst" und "Musikalische Reise" bekannt.Fotos über www.ARD-Foto.deWeitere Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unterhttp://swr.li/livesendung-bundesgartenschauPressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell