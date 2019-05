Livescribe stellt Aegir Smartpens der nächsten Generation mit neuem Plug-in für Microsoft Office und plattformübergreifenden Begleitanwendungen vor

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Die neuen Smartpen-Designs, einschließlich Blue Dolphin und BlackDolphin Professional Edition, sind als speziell gebündelte Pakete mitMehrwert erhältlichSan Francisco (ots/PRNewswire) - Livescribe, der Weltmarktführerim Bereich Digital Writing und Smartpen-Technologie, stellt heuteseine Aegir Smartpens der nächsten Generation vor, die jetzt in zweineuen Designs erhältlich sind - Blue Dolphin (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2462153-1&h=1224961061&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2462153-1%26h%3D2500078874%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fstore.livescribe.com%252Faegir-smartpen-dolphin-edition-blue-color-991html%26a%3DBlue%2BDolphin&a=Blue+Dolphin) und einerexklusiven Black Dolphin Professional Edition (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2462153-1&h=1758441538&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2462153-1%26h%3D3659644624%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fstore.livescribe.com%252Fby-series%252Faegir%252Flivescribe-aegir-smartpen-black-dolphin-professional-edition%26a%3DBlack%2BDolphin%2BProfessional%2Bedition&a=Black+Dolphin+Professional+Edition). Die Smartpens sind schlank wie ein herkömmlicher Kugelschreiber,aber mit leistungsstarker Technologie ausgestattet, werden von dermit verbesserter Leistung ausgestatteten Livescribe+ Mobile App undeiner neuen Desktop-Anwendung unterstützt. Die Lösung umfasst desWeiteren ein neues Livescribe-Plug-in für Microsoft Office, welchesdie Produktivität und Effizienz erhöht, da nun jedes Dokument mit demLivescribe Dot Pattern gedruckt werden kann, was in Verbindung mitdem Aegir-Stift Kommentare und Vermerke ermöglicht.Es ist zwar wissenschaftlich belegt, dass das Schreiben mit Handim Gegensatz zum Eintippen sowohl die Speicherung von Informationenverbessert als auch kreativitätssteigernd wirkt, gleichermaßenerwiesen ist aber auch, dass handschriftliche Notizen auftraditionellem Papier oft verloren gehen, beschädigt werden oderschwer zu entziffern sind. Die Livescribe-Smartpens können inKombination mit ihren plattformübergreifenden Anwendungen dazubeitragen, diese althergebrachten Herausforderungen zu bewältigen, dasie handgeschriebene Notizen sofort digitalisieren und auf mehrerenGeräten verfügbar machen. Diese Aufzeichnungen lassen sich dann inmehreren Formaten aufbewahren, archivieren und unkompliziertaustauschen. Neben einer Akkulaufzeit von zehn Stunden haben dieSmartpens und die Livescribe+ Anwendungen folgende Funktionen undVorteile zu bieten:- Dokumente lassen sich mit Livescribes Dot Pattern ausdrucken -Aegir-Nutzer können Word-Dokumente oder PowerPoint-Folien mit demLivescribe-Plug-in und einem Farblaserdrucker drucken. SämtlicheNotizen, Kommentare oder Anmerkungen auf den ausgedruckten Seitenwerden mit dem Masterdokument synchronisiert, wenn der Smartpen mitdem Computer verbunden ist.- Pencasts - Beim Schreiben mit der Livescribe+ Mobile App lässt sichnun Audio einfügen, um die Notizen lebendiger zu machen. DieAufzeichnung kann durch simples Tippen an jedem beliebigen Punktder Notizen für genau zu diesem Zeitpunkt erstelltes Audio beliebigoft aufgerufen werden. Diese als Pencast bekannte Form derinteraktiven Mitschrift verleiht den Notizen zusätzlich Kontext undTiefe, da sie die Audioaufzeichnung zeitlich exakt mit sämtlichenNotizen synchronisiert. Pencasts können als interaktive PDF-Dateioder Videos geteilt werden, die sich einfach abspielen lassen, umwichtige Momente wiederzugeben.- Handschriftliches lässt sich ab jetzt durchsuchen - Die Livescribe+App ermöglicht den Benutzern, ihre handschriftlichen Notizen nachStichworten zu durchsuchen, um alles schnell und einfachwiederzufinden, auch nach vielen Wochen oder Monaten, und dieTagging-Funktion trägt dazu bei, Notizen zu gruppieren und aufAbruf parat zu haben.- Speicher & Sharing-Support - Der interne Speicher des AegirSmartpen ermöglicht die Speicherung von bis zu 1200handschriftlichen Notizen. Über die Livescribe+ App werden dieNotizen nahtlos übertragen und digitalisiert. Notizen können alsText, PDF, Bild oder Vektorgrafik geteilt oder automatisch mit derCloud (Dropbox/Google Drive/ OneNote/Evernote) synchronisiertwerden.- Designs für jeden Zweck und Stil - Ob fleißiger Student, kreativSchaffender oder Geschäftsmann - Livescribe hat den passenden Stiftfür jeden Zweck. Zusätzlich zu den bestehenden Designs und Farben,die bei Studenten beliebt sind, gibt es Aegir jetzt auch in blau.Für die Geschäftswelt bietet sich der neue Black Dolphin an, derdurch sein elegantes und hochwertiges mattschwarzes Stylingbesticht.- aDNA Sticker - Diese einzigartige Lösung, die zum Lieferumfang derSmartpen-Pakete für die Bereiche Ausbildung und professionellerEinsatz gehört, ermöglicht es Benutzern, jeden Sticker zupersonalisieren und jede Oberfläche interaktiv zu machen. Dieinteraktiven Inhalte können dann durch Herunterladen derkostenlosen ADNA Discovery App genutzt und weitergegeben werden."Wir freuen uns, die Verfügbarkeit unseres neuen Aegir Smartpensund insbesondere die Leistungserweiterung unserer Livescribe+ Appsbekannt zu geben. Mit diesen Innovationen können wir unser Angebot inden Märkten Bildung, Kreativwirtschaft und Geschäftswelt weiterstärken", erklärt Joonhee Won, CEO von Anoto. "Wir sind davonüberzeugt, dass unsere neuen Lösungen, inklusive das Plug-in fürMicrosoft Office, den Anwendern eine bessere Archivierung,Zusammenarbeit und Produktivität ermöglichen werden".Die Livescribe+ App für Android steht ab heute zum Downloadbereit, die iOS und Windows Desktop Apps können ab dem 15. Maiheruntergeladen werden. Die macOS Desktop App wird ebenfalls noch indiesem Monat verfügbar sein.Die kostengünstigen neuen Smartpens sind ab sofort vorbestellbarund werden ab der nächsten Woche in Nordamerika, Europa, Ozeanien undSüdkorea und im Anschluss daran in weiteren internationalen Märktenverfügbar sein. Die Preise liegen bei 99,95 US-Dollar für dieStandard-Edition. Pakete für den Bildungsbereich, die den AegirSmartpen in Standardausführung sowie zwei linierteLivescribe-Notizbücher und aDNA Sticker beinhalten, sind für 109,95US-Dollar erhältlich. Die Professional Edition-Pakete umfassen denSmartpen in der Professional Edition, ein liniertes Journal und aDNASticker und sind zum Preis von 119,95 US-Dollar erhältlich. Preisefür den Ausbildungsbereich erhalten Sie über unseren Education Store(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2462153-1&h=4246305014&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2462153-1%26h%3D3186303861%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.livescribe.com%252Fen-us%252Feducation%252Fstore.html%26a%3Deducation%2Bstore&a=Education+Store).Für Mengenpreise oder um sich über Reseller-Möglichkeiten zuinformieren, wenden Sie sich bitte an direkt an uns.Die neuen Aegir Smartpens und Accessoires finden Sie in unseremOnline-Shop (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2462153-1&h=1966324085&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2462153-1%26h%3D3621318036%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fstore.livescribe.com%252F%26a%3Donline%2Bstore&a=Online-Shop) (für Kunden in den USA)oder bei Amazon (global), weitere Verkaufsstellen werden in Kürzefolgen.Informationen zu LivescribeMit seiner Reihe von preisgekrönten Produkten lässt LivescribeNotizen, Worte und Ideen lebendig werden. Livescribe-Smartpens machenPapier und Stift ganz einfach zu einem Teil der digitalen Welt undverändern auf grundlegende Art und Weise, wie wir Menschen das, waswir aufschreiben, zeichnen und hören, für uns selber speichern,zugänglich machen und mit anderen teilen. Die LivescribeSmartpen-Familie umfasst den Smartpen Aegir (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2462153-1&h=4153186175&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2462153-1%26h%3D3460280438%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fstore.livescribe.com%252Fby-series%252Faegirhtml%26a%3DAegir%2Bsmartpen&a=Smartpen+Aegir), den Smartpen Echo (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2462153-1&h=3506048187&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2462153-1%26h%3D2978092540%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fstore.livescribe.com%252Fby-series%252Fechohtml%26a%3DEcho%2Bsmartpen&a=Smartpen+Echo) und den Livescribe 3 Smartpen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2462153-1&h=3519160071&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2462153-1%26h%3D1028869411%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fstore.livescribe.com%252Fby-series%252Flivescribe-3html%26a%3DLivescribe%2B3%2Bsmartpen&a=Livescribe+3+Smartpen). Livescribe ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaftvon Anoto Group AB.Informationen zur Anoto Group ABAnoto ist ein börsennotiertes schwedisches Technologieunternehmen,das sich weltweit einen Namen als Innovator bei der Erzeugung voninformationsreichen Mustern und der optischen Identifizierungderartiger Muster gemacht hat. Anoto, das seine proprietäreTechnologie bereits zur Entwicklung von Smartpens und verwandterSoftware eingesetzt hat, ist ein weltweit führender Anbieter vondigitalen Schreib- und Zeichenlösungen, und solche Smartpensbereichern das tägliche Leben für Millionen von Menschen auf derganzen Welt.Anoto sich in der jüngeren Vergangenheit zu einem cloudbasiertenAnbieter von Softwarelösungen auf Grundlage seiner patentierten DotPattern-Technologie entwickelt, die eine Methodik liefert, umdigitale Big Data aus verschiedenen analogen Eingabequellen zuerfassen. Die Anoto Cloud beinhaltet vier Anoto-Lösungen: CAIT - dieweltweit einzige KI-basierte Lösung für Offline-Lernen; ACE - Anotoserweiterte Lösungen für Unternehmensformulare; aDNA - Anotos sichereinteraktive Marketinglösung; und Dr. Watson - Anotos biometrischeAuthentifizierungs- und Sicherheitslösung. Anoto wird auf der SmallCap-Liste an der Nasdaq Stockholm unter dem Symbol ANOT gehandelt.Machen Sie mit und besuchen Sie unsere Communities auf Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2462153-1&h=462462887&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2462153-1%26h%3D3179339201%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fanoto%26a%3DTwitter&a=Twitter), Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2462153-1&h=4079714401&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2462153-1%26h%3D3369190028%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FLivescribe%26a%3DFacebook&a=Facebook), LinkedIn (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2462153-1&h=3013030361&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2462153-1%26h%3D870595402%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Flivescribe-inc-%252F%26a%3DLinkedIn&a=LinkedIn) und YouTube (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2462153-1&h=3056235554&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2462153-1%26h%3D1360181750%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fchannel%252FUCxJ-ykhK8cqlZAVE7VCDqtg%26a%3DYouTube&a=YouTube).Pressekontakt:Melissa Kolodziej, VP Marketing, Anotomelissa.kolodziej@anoto.comTel. 603-305-3664Besuchen Sie uns auf www.livescribe.com oder www.anoto.comAnoto Group AB (publ), Reg. No. 556532-3929, Flaggan 1165, SE-116 74StockholmOriginal-Content von: Livescribe, Inc., übermittelt durch news aktuell