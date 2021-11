Liveramp Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Per 01.11.2021, 01:27 Uhr wird für die Aktie Liveramp am Heimatmarkt New York der Kurs von 53.51 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "IT-Beratung und andere Dienstleistungen".

Wie Liveramp derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 2240,93 und liegt mit 1404 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: IT-Dienstleistungen) von 148,96. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Liveramp auf dieser Stufe eine "Sell"-Bewertung.

2. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Liveramp-Aktie: der Wert beträgt aktuell 42,6. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein "Hold"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Liveramp ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 40,39). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Liveramp damit ein "Hold"-Rating.

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Liveramp in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Sell"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Liveramp wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.