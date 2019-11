Livepremiere: Iggy Azalea & Alice Chater präsentieren neue Single beim INTERNATIONAL MUSIC AWARD (IMA)

Berlin (ots) - Gemeinsam mit Alice Chater wird die australische Rapperin undSongwriterin ihre neue Single LOLA erstmals am 22. November in der BerlinerVerti Music Hall live vorstellen.Am 22. November feiert in Berlin nicht nur der INTERNATIONAL MUSIC AWARDpräsentiert vom Rolling Stone (IMA) seine Premiere. Die australische RapperinIggy Azalea wird bei dem neuen Musikpreis außerdem erstmals ihre neue Single"LOLA" auf der Bühne der Verti Music Hall performen.Tickets gibt es ab 29 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen und aufEventim.de. Wer es nicht nach Berlin schafft, kann die gesamte Show aufMagentaTV und im kostenlosen Livestream auf magentatv.de sehen.Mit weltbekannten Hits wie "Fancy", "Black Widow" und "Pretty Girls" hat sichIggy Azalea einen Namen im Rap-Business gemacht. Ihre Veröffentlichungenbrachten der Künstlerin bereits einen MTV Music Award sowie vierGRAMMY-Nominierungen ein. Als sie Ende Oktober den gesamten Inhalt ihresInstagram-Kanals löschte, fragten sich nicht nur ihre über 13 MillionenFollower, ob es das nun gewesen sei. Ganz im Gegenteil - denn schon ein paarTage später läutet die Rapperin mit der Ankündigung der EP "Wicked Lips" eineneue Ära ein. Die erste Single "LOLA", welche Azalea mit der Popsängerin AliceChater aufgenommen hat, wurde am Freitag, dem 7. November, veröffentlicht. DieBritin Alice Chater wiederum wurde von Will.i.am gefördert und hat mit einigender bedeutendsten Songschreiber unserer Zeit zusammengearbeitet. Nun steht sieam 22. November gemeinsam mit Iggy Azalea beim IMA auf der Bühne.Der INTERNATIONAL MUSIC AWARD ehrt Künstlerinnen und Künstler in achtverschiedenen Kategorien, darunter "Style", "Future" und "Sound". Moderiert wirdder neue Popkulturpreis von Emmy-Gewinner Billy Porter sowie Top-Model ToniGarrn. Neben Iggy Azalea werden unter anderem Sting, Udo Lindenberg, Max Herre &Joy Denalane, Peaches, Anna Calvi, Holly Herndon und die K-Pop Band The Roseperformen und für einen unterhaltsamen Abend sorgen.Pressekontakt:Axel Springer SEChristian SenftTelefon: +49-30-259177610E-Mail: christian.senft@axelspringer.deKruger Media GmbH - Brand CommunicationRichard PelzerTelefon: +49-30-3064548-0E-Mail: richard.pelzer@kruger-media.deOriginal-Content von: Axel Springer Mediahouse Berlin, übermittelt durch news aktuell