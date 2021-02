Livent Corp Aktie: Cramer teilt seine Gedanken!

In der “Mad Money Lightning Round” von CNBC sagte Jim Cramer, Livent Corp (NYSE:LTHM) sei zu spekulativ. Er ist kein Käufer der Aktie. Cramer würde TG Therapeutics Inc (NASDAQ:TGTX) nicht verkaufen. Er möchte nicht an VelodyneLidar Inc. (NASDAQ:VLDR) beteiligt sein. Er würde sich anderswo umsehen. Statt FireEye Inc (NASDAQ:FEYE) würde Cramer Palo Alto Networks Inc (NYSE:PANW) kaufen. Cramer mag Annaly Capital ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



