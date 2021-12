Livent-Aktie: Das hat man sich etwas anders vorgestellt!

Die Aktie des Lithiumunternehmens Livent befindet sich seit Anfang November in einer korrektiven Phase. Die laufende Woche könnte die sechste Woche in Folge werden, in der die Aktie Verluste verzeichnet. Am Mittwoch sackte der Kurs im Tagesverlauf auf ein 2-Monats-Tief bei 23,09 Dollar, konnte bis zum Handelsende aber wieder deutlich zulegen und den Tag sogar mit einem leichten Gewinn beschließen. Grund ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



