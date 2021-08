Livent-Aktie: Was ist jetzt noch drin?

Die Aktie des Lithium-Unternehmens Livent hat in den vergangenen Tagen deutlich aufgewertet und sich über das Doppeltop von 23,99 und 23,67 Dollar geschoben. Am Freitag kletterte die Aktie im Tagesverlauf bis auf 27,28 Dollar und markierte an dieser Stelle ein neues All-Time-High. Begünstigt wird der Kursanstieg durch die jüngsten Quartalszahlen, die positiv ausfielen. So konnte der Umsatz im Jahresvergleich um 57,47 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



