Live vom Grünen Hügel: MDR Kultur überträgt Tannhäuser-Premiere der Bayreuther Festspiele

Leipzig (ots) - Mit Tobias Kratzers bildstarker Neuinszenierungvon Richard Wagners "Tannhäuser" starten am 25. Juli die 108.Bayreuther Festspiele. MDR Kultur überträgt im Rahmen des "ARDRadiofestival 2019" ab 19.05 Uhr live vom Grünen Hügel. NebenRegisseur Tobias Kratzer geben der russische Star-Dirigent ValeryGergiev und der norwegische Shooting-Star Lise Davidsen ihre"Hügel-Debüts". Als Ouvertüre gibt es bei MDR Kultur bereits ab 18.05Uhr ein Bayreuth-Spezial u.a. mit Künstlern der Festspiele.Eine Portion Mitteldeutschland gibt es gleich zum Auftakt derBayreuther Festspiele 2019. Mit der Premiere der neuen"Tannhäuser"-Inszenierung am 25. Juli wird der Grüne Hügel zumVenusberg. Nicht zuletzt nach Richard Wagners "kompositorischer"Einschätzung lag der Ort des Geschehens im 1. Akt in den ThüringerHörselbergen. Auch der sagenumwobene "Sängerkrieg", Dreh- undAngelpunkt der "Tannhäuser"-Handlung, spielt auf der Wartburg imthüringischen Eisenach. Mitteldeutsch ist mit der Dresdner Semperoperauch der Ort der Uraufführung von Wagners fünfter Oper im Jahr 1845.In Bayreuth sorgt nun einer der angesagtesten und aufregendstenRegisseure für die szenische Realisierung: Tobias Kratzer. Zuletzthat er an der Oper Halle mit der ungewöhnlichen Gegenüberstellung vonMozarts "Bastien und Bastienne" sowie Zemlinskys "Eine florentinischeTragödie" für Furore gesorgt. Kratzers Inszenierungen gelten alsbildstark, mit politisch-psychologischer Tiefe. In Wagners"Tannhäuser" hat nach seiner Einschätzung der Komponist "die eigeneAngst vor dem totalen Scheitern der Titelfigur aufgebürdet unddadurch gebannt". In der aktuellen Inszenierung singt Stephen Gouldden "Tannhäuser". In den weiteren Rollen: Markus Eiche (Wolfram vonEschenbach), Stephen Milling (Landgraf Hermann), Elena Zhidkova(Venus) und Lise Davidsen als Elisabeth. Für die junge Norwegerin,die als eine der größten Hoffnungen im hochdramatischen Fach gilt,wird es die Premiere im Festspielhaus sein. Mit großer Spannung wirdauch das Bayreuth-Debüt des russischen Star-Dirigenten Valery Gergiev(Chefdirigent der Münchner Philharmoniker und des Mariinsky Theaters)erwartet.Als Einstimmung auf die Live-Übertragung aus Bayreuth gibt esbereits ab 18.05 Uhr bei MDR Kultur ein "Bayreuth Spezial" im Radio.Darin erklärt u.a. Tobias Kratzer seine neue"Tannhäuser"-Inszenierung. Zu Wort kommt aber auch einOrchestermusiker, der im diesjährigen Festspielorchester mitspielt.Zudem geht es in der Sendung um eine kritische Würdigung SiegfriedWagners, aus Anlass der Bayreuther-Ausstellung zum 150. Geburtstagdes Wagner-Sohns. Zudem geht es im Radio-Spezial um die Wartburg alskulturhistorischer und musikalischer Ort, deren reiche Geschichteanhand von Musik erzählt wird.