Live dabei sein: Olympische Spiele Tokio 2020 / Dertour Sports ist erneut offizieller Ticketverkäufer - Eintrittskarten ab 24 Euro - eigener Katalog mit allen Informationen

Köln/Frankfurt (ots) - Let the Games begin: Vom 24. Juli bis 9.August 2020 finden in Japan die 32. Olympischen Spiele statt. ZweiWochen lang werden in der Megametropole Tokio die bestenSportlerinnen und Sportler aus rund 200 Nationen in Wettkämpfen in 33Disziplinen gegeneinander antreten. Dertour Sports, offizieller undexklusiver Ticketagent für den deutschen Markt und für Luxemburg, hatjetzt einen Katalog für die Olympischen Spiele Tokio 2020 aufgelegt.Auf 40 Seiten finden sich darin eine breite Auswahl an Hotels, Vor-und Anschlussreisen und spezielle Fan-Reisen. Zudem liefert derKatalog alle Informationen zu den Eintrittskarten, zur Lage derWettkampfstätten und der verschiedenen Stadtteile Tokios sowie zumDeutschen Haus Tokyo 2020 im Stadtviertel Odaiba, wo sich u.a. dieAthletinnen und Athleten treffen werden.Eintrittskarten und Reisepakete können entweder im Reisebüro oderonline über das Tickettool www.dertour.de/olympia gebucht werden.Olympia-Fans können sich jetzt - und damit vor dem Start desTicketverkaufs - die Hotelpakete und die Vor- und Anschlussreisensichern. Auf der Dertour-Website wird der offizielle Verkaufsstartfür Eintrittskarten veröffentlicht, sobald dieser feststeht.Ticketverkauf startet im FrühsommerDertour Sports erwartet eine Zuteilung von rund 30.000Eintrittskarten in unterschiedlichen Preiskategorien der beliebtestenDisziplinen. Diese sind voraussichtlich ab dem 14. Juni 2019 buchbar.Die Preisspanne für die Tickets geht von ca. 24 Euro für diegünstigste Kategorie bis ca. 2.377 Euro für eine Eintrittskarte zurEröffnungsfeier. Besonders stark nachgefragt sind erfahrungsgemäß dieFinalkämpfe der Sportarten Beach Volleyball, Schwimmen, Triathlon,Leichtathletik, Reiten, Handball, Tennis und Rudern.Hotelpakete mit ZusatzleistungenDertour Sports bietet verschiedene Hotel-Pakete an, in denenbeispielsweise Frühstück, Transfer am An- und Abreisetag und einedeutsch sprechende Reiseleitung inkludiert sind. Besonders praktisch:Das Paket beinhaltet auch eine Pasmo Card (mit 1.500 Yen aufgeladen)zur Nutzung des ÖPNV Tokio sowie eine Japan Travel SIM (Prepaidkartefür das Handy inkl. 1,5 GB Datenvolumen). Flüge können optional dazugebucht werden.Insgesamt stehen acht Hotels der Mittelklasse und imFirst-Class-Segment zur Verfügung. Alle Hotels liegen nah amöffentlichen Verkehrsnetz Tokios, so dass die Gäste dieVeranstaltungsstätten in der Heritage Zone sowie in der Tokyo BayZone schnell und bequem erreichen können.Vor- und Anschlussreisen bei Dertour SportsWer seinen Olympia-Aufenthalt durch eine Rundreise ergänzenmöchte, wird ebenfalls fündig: Dertour Sports bietet neben zweiunterschiedlichen Touren mit dem Zug durch Japan auch eine weitereRundreise durch den kleinen Inselstaat Taiwan. Ebenfalls im Programmist eine China-Rundreise mit den Städten Beijing und Shanghai. AlleRundreisen werden von einem Deutsch sprechenden Reiseleiter begleitetund beinhalten verschiedenste Inklusivleistungen wie Hoteltransfer,Frühstück und Gepäckbeförderung.Preisbeispiele Tickets:Hockey ab ca. 24 EURLeichtathletik ab ca. 28 EUR bis ca. 1.057 EURBeach Volleyball ab ca. 33 EUR bis ca. 397 EURPreisbeispiel Hotelpaket:"Best Western Fino Akihabara Hotel" (Mittelklasse), 4 Nächte imDoppelzimmer, Frühstück, Flughafentransfers, deutsch sprechendeReiseleitung von Dertour Sports, Pasmo Card (mit 1.500 Yenaufgeladen) zur Nutzung des ÖPNV Tokio, eine Japan Travel SIM(Prepaidkarte für das Handy inkl. 1,5 GB Datenvolumen), pro Personab 1.138 EUR.Das Hotel liegt nur 550 Meter von der U-Bahn-Station entfernt.Preisbeispiele Rundreisen:7-tägige Rundreise "Japan zum Kennenlernen" ab Osaka/bis Tokio , 6Nächte im Doppelzimmer in guten Mittelklasse-Hotels, inkl. Frühstück,deutsch sprechende Reiseleitung, Bahnfahrten mit dem Japan-Railpassauf reservierten Plätzen, separate Gepäcktransporte, pro Person ab2.620 EUR.10-tägige Rundreise "Zauberhaftes Japan" ab Osaka/bis Tokio, 9Nächte im Doppelzimmer in guten Mittelklasse-Hotels, inkl.Frühstück, deutsch sprechende Reiseleitung, Bahnfahrten mit demJapan-Railpass auf reservierten Plätzen, separate Gepäcktransporte,pro Person ab 3.160 EUR.Service-Hinweis: Buchbar in jedem Reisebüro mit Dertour-Programmund auf www.dertour.de/olympiaPressekontakt:Unternehmenskommunikationt:+49 69 9588-8000presse@dertouristik.comOriginal-Content von: DER Touristik, übermittelt durch news aktuell