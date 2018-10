Live aus Wembley: ProSieben zeigt Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles am Sonntag, 28. Oktober 2018 (FOTO)

Unterföhring (ots) -Zum Abschluss der NFL-Spiele in London zeigt ProSieben am Sonntag,28. Oktober 2018, den Super-Bowl-Titelverteidiger aus Philadelphialive: Die Eagles treffen auf die Jacksonville Jaguars. Ab 14:00 Uhrmeldet sich das Super-Bowl-Team 2018 Jan Stecker, Patrick Esume undSebastian Vollmer aus Wembley. Stadion-Atmo statt Laptop: ProSiebenbefördert Netman Christoph "Icke" Dommisch zum Fieldreporter inLondon.Seit 2007 trägt die NFL regelmäßig reguläre Liga-Spiele in Londonaus. Während die Jacksonville Jaguars seit 2013 jedes Jahr zu Gast inWembley sind - vertraglich gesichert bis 2020 - ist es für denaktuellen Super-Bowl-Champion und ihren Quarterback Carson Wentz daserste europäische Auswärtsspiel.Zum Warmup laden die NFL und ProSieben #ranNFLsüchtige am Samstag,27. Oktober 2018, zum Fanfest ins "Revolution" in London. Bereitsbeim ersten London-Game der Saison war dieses Event der Hit bei denFans, Moderatoren und Experten: https://www.ran.de/us-sport/nfl/video/rannfl-party-in-london-ein-unvergesslicher-football-abend-clipDa in Deutschland die Uhren eine Woche vor der USA umgestelltwerden, geht es bereits um 17:55 Uhr auf ProSieben MAXX mit Footballweiter: Die Kansas City Chiefs empfangen die Denver Broncos,kommentiert von Carsten Spengemann und Roman Motzkus. Ab 21:25 Uhrübernehmen Uwe Morawe und Volker Schenk, wenn die Green Bay Packersauf die Los Angeles Rams treffen.8. Spieltag "ran Football" auf ProSieben, ProSieben MAXX undran.de:14:00 Uhr Philadelphia Eagles @ Jacksonville Jaguars live ausWembley auf ProSieben17:55 Uhr Denver Broncos @ Kansas City Chiefs live auf ProSiebenMAXX21:25 Uhr Green Bay Packers @ Los Angeles Rams live auf ProSiebenMAXXAusschließlich im Stream auf ran.de:18:00 Uhr Cleveland Browns @ Pittsburgh SteelersProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Factual / Sports Christiane Maske Tel:089/9507-1163 / Christiane.Maske@ProSiebenSat1.comBildredaktionClarissa Schreiner Tel: 089/9507-1191 /Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell