Hamburg (ots) - Die größten Hits aus 30 Jahren "Take That" - liveauf der großen Kinoleinwand! CinemaxX überträgt am 8. Juni 2019 liveaus Cardiff, wenn Gary, Mark und Howard das letzte Konzert ihrerfulminanten "Greatest Hits Live 2019"-UK-Tour vor zehntausenden vonFans im Principality Stadium geben. Alle "Take That"-Fans haben nuran diesem Abend bei CinemaxX die Chance, sich den besten Blick aufdie drei Weltstars zu sichern. Die Tickets für die Übertragung desAbschlusskonzertes gibt es an den Ticketkassen der teilnehmendenCinemaxX Kinos sowie unter www.cinemaxx.de/takethat.Wer erinnert sich nicht noch an die dramatischen Bilder weinenderFans, als sich die beliebte Boyband "Take That" im Februar 1996trennte? Umso größer war die Euphorie, als die Bandmitglieder sichnach ein wenig Abstand voneinander wieder zusammenrauften.Mittlerweile begehen "Take That", wenn auch mit reduzierterMitgliederzahl, ihr 30. Jubiläum und zählen noch immer zu denbeliebtesten und erfolgreichsten Bands weltweit. Diesen runden"Geburtstag" feiern die drei Gründungsmitglieder Gary Barlow, MarkOwen und Howard Donald in diesem Jahr mit der großen "Greatest HitsLive 2019"-Tour. Am 8. Juni 2019 überträgt CinemaxX live aus Cardiffdas Abschlusskonzert der UK-Tour, das ein Feuerwerk anSpezialeffekten und atemberaubenden Überraschungen verspricht.Zahlreiche Kameras und Mikrofone sorgen in Kombination mit derausgefeilten Kinotechnik für ein rundum gelungenes Konzerterlebnis imKinosaal. Es darf sich auf einen unvergesslichen Abend mit dengrößten "Take That"-Hits der vergangenen drei Jahrzehnte sowie neuenSongs ihres aktuellen Albums "Odyssey" gefreut werden.Die Tickets für die Live-Übertragung des Abschlusskonzertes der"Greatest Hits Live 2019"-UK-Tour aus dem Principality StadiumCardiff gibt es an den Ticketkassen der teilnehmenden CinemaxX Kinosund unter www.cinemaxx.de/takethat.Teilnehmende CinemaxX Kinos: Augsburg, Berlin, Bremen, Dresden,Essen, Göttingen, Hamburg-Dammtor, Hannover, Kiel, Magdeburg,München, Offenbach, Oldenburg, Stuttgart-Liederhalle und Wuppertal.