Live-Übertragung von drei Formel E-Rennen im Ersten und im ZDF Öffentlich-rechtliche Sender schließen Vereinbarung mit Discovery für 2018/19

München (ots) - ARD und ZDF berichten live von der 5. FormelE-Saison, die am kommenden Samstag in Saudi-Arabien beginnt. SportA,die gemeinsame Sportrechte-Agentur von ARD und ZDF, konnte sich mitdem Rechtehalter Discovery über eine entsprechende Vereinbarungverständigen. Diese beinhaltet neben den Live-Übertragungsrechtenauch umfassende Highlight-Rechte für alle medialen Verbreitungswege.Die Live-Übertragung von mindestens drei Rennen ist in denHauptprogrammen von ARD und ZDF geplant. Zu den übrigen Läufen derSaison wird es Livestream-Angebote auf sportschau.de und aufzdf.sport.de geben.ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: "Die Formel E ist für uns einsehr spannendes Produkt: modern, innovativ, zukunftsorientiert.Deshalb sind einige europäische Rennen in dieser Motorsport-Serieeine große Bereicherung für unsere Sport-Übertragungen im kommendenJahr."ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann: "Mit Live-Sendungen imHauptprogramm und Livestream-Angeboten im Internet bieten wir einGesamtkonzept, das sowohl für die Zuschauer im linearen Fernsehen alsauch für die Online-Nutzer attraktiv ist."Die Formel E-Saison 2018/19 bei ARD und ZDF:15. Dezember 2018, Formel E in Riad/Livestream ZDF12. Januar 2019, Formel E in Marrakesch/Livestream ZDF26. Januar 2019, Formel E in Santiago de Chile/Livestream ZDF16. Februar 2019, Formel E in Mexiko City/Livestream ZDF10. März 2019, Formel E in Hong Kong/Livestream ARD23. März 2019, Formel E in Sanya/Livestream ARD13. April 2019, Formel E in Rom/ZDF live27. April 2019, Formel E in Paris/Livestream ZDF11. Mai 2019, Formel E in Monte Carlo/Das Erste live25. Mai 2019, Formel E in Berlin/Das Erste live22. Juni 2019, Formel E in Bern/Livestream ARD oder ZDF13./14. Juli 2019, Formel E in New York/Livestream ZDF