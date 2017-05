Live-Übertragung im WDR und Das Erste: Der DFB-Pokalsieger-Empfang in Dortmund

Köln (ots) - Das Erste, Sonntag, 28. Mai 2017, 15.50 - 17.20 Uhrlive, Sportschau live: Der DFB-Pokalsieger-Empfang in DortmundWDR Fernsehen, Sonntag, 28. Mai 2017, 15.50 - 18.15 Uhr live,Sport im Westen live: Der DFB-Pokalsieger-Empfang in DortmundEs ist vollbracht: Der Pott ist im Pott! Borussia Dortmund hat amSamstagabend das DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt in Berlingewonnen. Das Erste und das WDR Fernsehen berichten heute (Sonntag,28. Mai) ab 15.50 Uhr aus Dortmund über den Empfang der Pokalhelden.Die Zuschauerinnen und Zuschauer sind live dabei, wenn der BVB aufeinem Truck durch Dortmund fährt. Auf dem Mannschaftswagen fängtJürgen Bergener die Stimmung ein und interviewt Trainer und Spieler.Moderiert wird die Live-Übertragung von Claus Lufen, der auf demBorsigplatz steht. Unterstützung bekommt er dabei von BVB-LegendeKarl-Heinz Riedle und Comedian und BVB-Fan Johann König. ReporterMarc Schlömer wird die Ereignisse aus der "schwarz-gelben" Innenstadtkommentieren.Redaktion: Sabine Hartelt und Alexander RekerPressekontakt:Kathrin HofWDR Presse und InformationE-Mail: kathrin.hof@wdr.deTel. 0221 220 7100Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell