Berlin (ots) - Vor etwa einer Woche wurde die umstritteneEU-Urheberrechtsreform verabschiedet. Als erste große Plattformkündigt jetzt der Streamingdienst Twitch Uploadfilter undBlockierungen an [1]. Das Live-Streaming von Videospielen inDeutschland steht damit vor dem Aus, kritisiert die Piratenpartei.Daniel Mönch, politischer Geschäftsführer der PIRATEN, kommentiertden Entschluss von Twitch wie folgt:"Wir bedauern die Entscheidung von Twitch sehr, in Zukunft einenUploadfilter einzusetzen und Zuschauer direkt zu blockieren.Allerdings verstehen wir die Konsequenz, so zu handeln, durchaus. DieReform zwingt Plattformen wie Twitch zu solch einem Verhalten. Nichtnur die europäischen Streamer, die bislang ihren Lebensunterhalt überTwitch finanziert haben, sondern auch die Wirtschaft wird unter derEntscheidung leiden. Immerhin stellt Twitch vielen Unternehmen einewichtige Werbeplattform dar. Diese Entscheidung wird vermutlichdirekt Arbeitsplätze in Deutschland kosten. Jedes Interview, das dieEinpeitscher und Befürworter der Reform geben [2], offenbart derenerschreckende Ahnungslosigkeit bezüglich der Funktionsweise desInternets. Noch haben wir auf nationaler Ebene die Chance, Artikel 13zu stoppen."Quellen/Fußnoten:[1] t3n zu Twitch http://ots.de/1NvBSr[2] Axel Voss zu Twitchhttps://www.youtube.com/watch?v=jdPKLGgygBo&feature=youtu.be&t=480