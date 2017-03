Im Live-Stream: Bekanntgabe des Programms für Vivid Sydney 2017 ab 10:30 Uhr am Dienstag, den 14. März 2017 (AEST)

Sydney (ots/PRNewswire) - Das offizielle Programm für Vivid Sydney2017 wird am Dienstag, den 14. März auf einer exklusivenPresseveranstaltung im Museum of Contemporary Art Australia (MCA)bekanntgegeben und im Live-Stream unterhttp://www.vividsydney.com/media-centre zu verfolgen sein.Foto: http://mma.prnewswire.com/media/475399/Vivid_Sydney_2016.jpgDer Produktionsleiter, der Kreativchef und die Kuratoren von VividSydney werden Vorabinformationen für das Festival 2017 bekanntgeben,wobei sie Informationen zu nationalen und internationalen Sprechern,musikalischen Einlagen, Lichtinstallationen, Symbolprojektionen undden Orten der diesjährigen Veranstaltung preisgeben werden.Vivid Sydney, das größte Licht-, Musik- und Ideenfestival derWelt, findet an 23 Abenden ab Freitag, dem 26. Mai, bis Samstag, dem17. Juni, statt.Vivid Sydney wird im Besitz von Destination NSW verwaltet undorganisiert. Destination NSW ist die bundesstaatlicheTourismusagentur, die auch für Großveranstaltungen zuständig ist. DasFestival, das mittlerweile seit neun Jahren stattfindet, spielt einezentrale Rolle bei der Stärkung Sydneys als Dreh- und Angelpunkt fürdie Kreativwirtschaft in der Asien-Pazifik-Region. Vergangenes Jahrverzeichnete das Festival mit 2,31 Millionen internationalenZuschauern einen neuen Besucherrekord.Verfügbares Pressematerial zum Herunterladen:- Das komplette Programm von Vivid Sydney 2017 kann ab 11 Uhr amDienstag, den 14. März 2017 hier (https://www.vividsydney.com/)eingesehen werden.- Presseberichte, hochauflösende Fotos und Videos inVeröffentlichungsqualität können hier(https://www.vividsydney.com/media-centre) abgerufen werden.Der Live-Stream kann mit folgender Adresse auf Facebookveröffentlicht und geteilt werden: www.vividsydney.com/media-centre.Pressekontakt:Katie Lettice, Red AgencyTel.: +61 0405 470 925E-Mail: katie.lettice@redagency.com.au oder vivid@redagency.com.auJessica Parry, Destination NSWTel.: +61 0439 143 566E-Mail: jessica.parry@dnsw.com.auOriginal-Content von: Destination NSW, übermittelt durch news aktuell