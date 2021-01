Live Smart, Go Green - Computime präsentiert neueste Produktplattform und IoT-Lösungen für intelligente HLK-Systeme in der CES 2021

Hong Kong (ots/PRNewswire) - -A technology, product, and manufacturing solutions specialist -- Computime Group Limited ("Computime" oder das "Unternehmen", zusammen mit seinen Tochtergesellschaften die "Gruppe", stock code: 320.HK) freut sich, an der CES 2021 Virtual Exhibition mit seiner neuesten HLK-Produktplattform und IoT-Plattform-Lösungen teilnehmen, zeigt seine Verbesserung der Fähigkeit, vernetzte und umfassende Lösungen für Kunden liefernDie neueste HLK-Produktplattform von Computime ist eine vollständige Produktlinie von Steuerungsprodukten und Feldgeräten mit der neuesten Zigbee 3.0-Technologie, einem offenen globalen Standard für die drahtlose Kommunikation zwischen Geräten. Diese Integration ermöglicht eine vollständige Vernetzung zwischen Produkten wie intelligenten Raumthermostaten, Heizkörperventilreglern, Pumpensteuerungen, Umweltsensoren und mehr. Seine hohe Inklusivität erleichtert auch die Anwendung auf verschiedene Systemtypen und unterstützt Kunden beim Aufbau ihrer maßgeschneiderten intelligenten Heiz- und Kühllösungen. Für die IoT-Plattform des Unternehmens wurden neue Funktionen eingeführt, darunter ein IoT-Gateway für Cloud-Konnektivität, Cloud-Backend-Lösungen, Anwendungsschnittstellen für Kunden-Apps und andere Cloud-to-Cloud-Integrationen.Die CES selbst gilt als größte Technologiemesse in den USA. Organisiert von der Consumer Technology Association (die "CTA"), zieht diese jährliche Veranstaltung die Teilnahme von über 4.400 Unternehmen weltweit. Aufgrund der Pandemie wird die CES 2021 praktisch in diesem Jahr veranstaltet. Dennoch bleibt die 4-tägige Veranstaltung (11. Januar bis 14. Januar) eine wertvolle Gelegenheit für Unternehmen, ihre neuesten Produkte zu präsentieren, neue Ideen von Vordenkern zu hören und sich mit globalen Marken und Start-ups auszutauschen.Herr AUYANG Pak Hong Bernard, Chief Executive Officer und Executive Director von Computime Group Limited, kommentierte: Wir sind dem CTA dankbar, dass es diese Plattform bietet, um unsere Innovationskraft auf globaler Ebene zu präsentieren. In diesem Jahr verbringen die Menschen mit der COVID-19-Pandemie mehr Zeit zu Hause, was wiederum zu einer steigenden Nachfrage nach intelligenten und nachhaltigen Heimkomfort-Technologien wie Smart-HLK-Systemen und IoT-Lösungen geführt hat. Unsere neueste HLK-Produktplattform und die IoT-Lösung, die während der CES 2021 präsentiert werden, spiegeln unsere innovativen Schritte bei Smart-Home-Technologien und das Engagement des Unternehmens wider, neue und integrierte Lösungen für die Kunden anzubieten. Mit Blick auf die Zukunft, unterstützt von unserem Team aus 200 Ingenieuren, 4.000 Arbeitern und 5 Produktionsstandorten, wird unser Team weiterhin die Grenzen der Haustechnik überschreiten und sich der Mission verpflichten, weltweit intelligentes und nachhaltiges Leben zu ermöglichen."Über Computime Group LimitedComputime Group Limited ist ein Spezialist für Design-, Fertigungs- und Internet-of-Things-Lösungen im Bereich Electronics Manufacturing Services und bietet seinen etablierten und diversifizierten Kunden maßgeschneiderte, schlüsselfertige Design- und Fertigungslösungen an. Durch maßgeschneidertes IP und ausgeklügelte Forschungs- und Entwicklungskapazitäten hat der Konzern unter der Marke SALUS auch eine eigene Produktlinie eigener Produkte auf dem europäischen und nordamerikanischen Markt eingeführt.Pressekontakt:DLK AdvisoryMichelle Shimichelleshi@dlkadvisory.comJonathan Lamjonathanlam@dlkadvisory.comKathleen Muikathleenmui@dlkadvisory.comAlvin Tamalvintam@dlkadvisory.comTel: (+852) -2857-7101Fax: +852-2857-7103Original-Content von: Computime Group Limited, übermittelt durch news aktuell