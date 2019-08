Live Nation rockt 10.000 Shows im Rekordquartal

Live Nation Entertainment (WKN: A0H0VZ) gab neulich die Ergebnisse des zweiten Quartals 2019 bekannt. Auch wenn der Marktführer für Live-Events in gewisser Weise hinter den Erwartungen zurückblieb, schaffte man dafür auch überproportionales Gewinnwachstum, außerdem die bisher höchste Anzahl von Konzerten bis zum Ende eines ersten Halbjahres.

Untersuchen wir doch einmal ganz genau, was Live Nation in den letzten Monaten erreicht hat und was dort los war.

Die Ergebnisse von Live Nation: Die nackten Zahlen

Kennzahl Q2 2019 Q2 2018 Veränderung Nettoabsätze 3,157 Mrd. USD 2,868 Mrd. USD 10,1 % GAAP Nettoeinnahmen 103,4 Mio. USD 69,4 Mio. USD 49 % GAAP Einnahmen pro verwässerter Aktie 0,41 USD 0,24 USD 70,8 %

Was war im letzten Quartal bei Live Nation los?

Live Nation gibt keine spezifischen Finanzzahlen aus. Doch die meisten Analysten erwarten einen niedrigeren Gewinn von 0,38 US-Dollar pro Aktie bei einem höheren Umsatz von 3,21 Mrd. US-Dollar.

Der Umsatz im Segment Konzerte stieg um 11 % auf 2,64 Mrd. US-Dollar und das bereinigte operative Ergebnis (Non-GAAP) stieg um 33 % auf 132,8 Mio. US-Dollar.

Der Umsatz im Ticketing-Segment stieg um 6 % auf 370,8 Mio. US-Dollar, was zu einem Anstieg des angepassten operativen Ergebnisses um 20 % auf 123,8 Mio. US-Dollar führte.

Das gebührenpflichtige Bruttotransaktionsvolumen (GTV) von Ticketmaster stieg währungsbereinigt um 13 % und zeigt damit das zweithöchste Quartals-GTV in der Unternehmensgeschichte.

Der Umsatz im Segment Sponsoring und Werbung stieg um 8 % auf 151,5 Mio. US-Dollar, was zu einem Anstieg des angepassten operativen Ergebnisses um 12 % auf 98,4 Mio. US-Dollar führte.

Der zugesagte Nettoumsatz für dieses Segment stieg im bisherigen Jahresverlauf um 18 %.

Rund 27 Millionen Fans besuchten in diesem Quartal 10.000 Shows; diese Zahlen sprechen für ein Wachstum von 7 bzw. 9 % gegenüber dem Vorjahr und markieren einen neuen Rekord für das zweite Quartal.

Was das Management dazu sagte

Michael Rapino, CEO von Live Nation, sagte:

Wir profitieren weiterhin von starkem Rückenwind in der derzeitigen Live-Event-Wirtschaft. Der weltweite Ticketumsatz unserer Konzerte stieg im ersten Halbjahr um 16 %, da wir nach wie vor ein starkes Angebot an Künstlertourneen sehen, das mit der globalen Nachfrage übereinstimmt. Und dabei ist der Ticketumsatz von Konzerten außerhalb unserer Top-100-Künstler in diesem Jahr um 32 % gestiegen, was zeigt, dass die Nachfrage nach Live-Musik stark ist und von den größten Stadien bis zu den lokalen Clubs wächst.



Blick in die Zukunft

Live Nation gibt ja keine genauen Prognosen. Aber das Unternehmen sagte, dass es auf Kurs sei, im Jahr 2019 fast 100 Millionen Fans auf etwa 38.000 Konzerten begrüßen zu dürfen.

Rapino sagte auch, dass das Unternehmen weiterhin ein zweistelliges Wachstum des angepassten operativen Ergebnisses erwartet. Unterdessen geht Live Nation von einem prozentualen Wachstum von 15 bis 20 % aus dem Sponsoring- und Werbegeschäft aus.

Am Ende sagte Rapino vage, dass Ticketmaster in diesem Jahr „das Wachstum von GTV und Betriebsergebnissen vorantreiben“ sollte. Im Vergleich dazu sagte er noch im vergangenen Quartal, dass das Ticketing-Geschäft ein „mittleres einstelliges“ Wachstum generieren sollte.

