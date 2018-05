Beverly Hills, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Live NationEntertainment hat den "Women Nation Fund" gegründet - einen Fonds fürFrühphasen-Investitionen konzentriert auf von Frauen geführteLive-Musik-Firmen. Live Nation richtet den Fonds ein und wirdunterrepräsentierten weiblichen Unternehmern auf den FeldernKonzert-Promotion, Veranstaltungen und Festivals Zugang zu denRessourcen und zum Kapital des Unternehmens anbieten. Dies wurdeheute von Michael Rapino bekanntgegeben, President und CEO von LiveNation.Rapino: "Als das führende Unternehmen für Live-Unterhaltung wollenwir dieses Problem auf sinnvolle Weise angehen, wollen die Dynamikverändern und das Spielfeld vergrößern. Der Women Nation Fund ist einerster Schritt, neue Unternehmer zu bestärken und im Sektor desLive-Musik-Geschäfts mehr Chancen für Frauen zu schaffen.""Frauen sind im Ökosystem 'Unterhaltung' unterrepräsentiert;insbesondere aber in der Musikbranche", so Dr. Stacy Smith, Gründerinund Direktorin der "Annenberg Inclusion Initiative" an derUniversität von Südkalifornien. "Ein wichtiger Ansatzpunkt auf demWeg zu mehr Geschlechterparität ist es, weibliche Unternehmer zufinanzieren. Ich beglückwünsche Live Nation zu seiner Führungsrolleund dazu, dass es seine Ressourcen auf eine Weise einsetzen will, diewirkliche Veränderungen bewirken kann."Der Women Nation Fund wird den Pool von Frauen geführterFestivals, Veranstaltungen und Promotion-Firmen auf weltweiter Basisgenau bestimmen, finanzieren und ausbauen. Die in den Poolaufgenommenen Firmen müssen von Frauen gegründet worden sein und aufdie Felder Konzert-Promotion, Festivals oderLive-Veranstaltungs-Management ausgerichtet sein. DasBeurteilungsteam des Women Nation Fund setzt sich aus weiblichenFührungskräften von Live Nation zusammen, die vielerleiSachkompetenzen einbringen - darunter Anna Sjolund (Co-ManagingDirector/Head Promoter, Live Nation Sweden), Amy Corbin (Promoter,C3), Virginia Davis (Gründerin, G Major Management), Amy Howe (COO,Ticketmaster), Lesley Olenik (Vice President, Touring), Maura Gibson(President, Frontgate Ticketing), Kelly Chappel (Vice President,Touring) sowie Carrie Davis (Chief Communications Officer). Die vondem Fonds ausgewählten Firmen erhalten Geschäfts- undFunktionsgebiete übergreifend Zugang zu Ressourcen von Live Nationwie z. B. strategischer Beratung, Branchenkontakten undMentoring-Unterstützung.Um weitere Informationen zu erhalten und sich beim Women NationFund zu bewerben, besuchen Sie bitte die Websitehttps://womennationfund.livenation.com/.Informationen zu Live Nation EntertainmentLive Nation Entertainment (NYSE: LYV) ist das weltweit führendeUnternehmen für Live-Unterhaltung - bestehend aus den weltweitenMarktführern Ticketmaster, Live Nation Concerts und Live NationSponsorship. Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.livenationentertainment.com.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/691413/WOMEN_NATION_FUND.jpgPressekontakt:Carrie DavisLive Nation Media - carriedavis@livenation.comOriginal-Content von: Live Nation Entertainment, Inc., übermittelt durch news aktuell