Live Nation Entertainment Aktie: Kings Of Leon veröffentlichen neues Album!

Die Band Kings of Leon wird am Freitag Musik- und Blockchain-Geschichte schreiben, wenn das neue Album der Gruppe “When You See Yourself” im Non-Fungible-Token-Format (NFT) veröffentlicht wird.

Laut einem Bericht im Rolling Stone ist “When You See Yourself” Teil einer Serie namens “NFT Yourself”, die von YellowHeart, einer Blockchain-basierten Ticketing-Plattform, entwickelt wurde. Drei Arten von Token werden mit dem neuen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



