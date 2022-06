Live Nation Entertainment Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Live Nation Entertainment, die im Segment "Telekommunikationsdienste" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 10.06.2022, 08:45 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 93.92 USD.

Diese Aktie haben wir in 5 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Live Nation Entertainment wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 7 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Live Nation Entertainment aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der Live Nation Entertainment liegt im Mittel wiederum bei 124,63 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 93,92 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 32,69 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Live Nation Entertainment insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Live Nation Entertainment derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 105,19 USD, womit der Kurs der Aktie (93,92 USD) um -10,71 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 100,25 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -6,31 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Sell".

3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Live Nation Entertainment führt bei einem Niveau von 56,72 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 54,2 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".