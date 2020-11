Live Nation Aktie: Diesen Plan sollten Investoren kennen!

Live Nation Entertainment Inc. (NYSE:LYV), das weltweit führende Live-Unterhaltungsunternehmen, ist eines von mehreren Unternehmen, die am Montag dank der positiven COVID-19-Impfstoffnachrichten von Pfizer Inc. (NYSE:PFE) und BioNTech SE (NASDAQ: BNTX) einen enormen Gewinn verzeichnen konnten.

Was geschah

Einem Bericht von Billboard zufolge plant Live Nation’s Ticketmaster die Einführung einer neuen Technologie für den digitalen Kartenverkauf. Ticketmaster wird sich mit Gesundheitsinformationsunternehmen zusammenschließen, um zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung