Live im Kulturradio vom rbb: Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker

Berlin (ots) - So 31.12.2017 | 17:25 | KulturradioLive aus der Berliner Philharmonie | Moderation Andreas KnaescheDie Silvesterkonzerte der Berliner Philharmoniker gehören schonzur Tradition des Berliner Spitzenorchesters. Sir Simon Rattledirigiert die Berliner Philharmoniker. In diesem Jahr ist JoyceDiDonato der Stargast des Abends. Sie hat mit ihrem flexiblen,schlanken und zugleich dunkel timbrierten Mezzosopran schon mehrfachdas Publikum der Philharmonie begeistert.Zum Ausklang des Jahres 2017 präsentiert sie eine Auswahl vonOrchesterliedern von Richard Strauss, darunter "Zueignung", das ersteveröffentlichte Lied des Komponisten, und "Morgen", dasHochzeitsgeschenk des Komponisten an seine Frau Pauline, einerSängerin und begnadeten Interpretin seiner Werke. Dazu gibt esfeurige und unterhaltsame Werke von Antonín Dvorak, Igor Strawinskyund Dmitri Schostakowitsch.Kulturradio vom rbb überträgt ab 17.25 Uhr live; ARTE um 18.40 Uhrzeitversetzt.Das Programm:Sir Simon Rattle dirigiert die Berliner Philharmoniker Solistin:Joyce DiDonato, MezzosopranAntonín DvorakKarneval, Konzertouvertüre op. 92; Igor Strawinsky Pas de deux ausApollon musagète; Richard Strauss Die heiligen drei Könige ausMorgenland op. 56 Nr. 6 (Fassung für Singstimme und Orchester);Richard Strauss Zueignung op. 10 Nr. 1 (Fassung für Singstimme undOrchester); Richard Strauss Morgen op. 27 Nr. 4 (Fassung fürSingstimme und Orchester); Richard Strauss Wiegenlied op. 41 Nr. 1(Fassung für Singstimme und Orchester); Richard StraussMuttertändelei op. 43 Nr. 2 (Fassung für Singstimme und Orchester);Leonard Bernstein 3 Dance Episodes aus On the Town; Leonard BernsteinTake Care of this House; Dmitri Schostakowitsch Suite aus dem BallettDas goldene Zeitalter op. 22a