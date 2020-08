Live-Konzerte trotz Corona: MDR-Musiksommer-Sonderausgabe begeistert Musikfans in ganz Mitteldeutschland (FOTO)

Leipzig (ots) - Über 30 Live-Konzerte mit insgesamt 1800 begeisterten Gästen in den ersten fünf Wochen: Die Sonderausgabe des MDR-Musiksommers kommt bei den Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ausgezeichnet an. Das Musikfestival läuft noch bis zum 28. August. Die Entscheidung für ein komplettes Live-Programm hat sich aus Sicht des MDR bereits jetzt gelohnt.Über die Dauer von neun Wochen bietet der MDR-Musiksommer insgesamt 50 Live-Konzerte und ist damit einzigartig im diesjährigen Musikfestivalsommer in Deutschland. Noch während des Lockdowns hatte der MDR bereits Anfang Mai eine pandemiegerechte Sonderausgabe seines traditionellen Musiksommers angekündigt und dabei statt auf Netzalternativen konsequent auf direkte Kunsterlebnisse mit Publikum gesetzt."Wir haben im MDR eine bewusste Entscheidung für hochkarätige Live-Konzerte in kleinem Kreis getroffen. Unsere Leitidee ist es, Musikschaffende und Musikfans trotz Corona zusammen zu bringen", erklärt Programmdirektorin Katja Wildermuth. "Das gemeinsame, unmittelbare Erleben von Kunst und Kultur ist ein unverzichtbares Element unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Das will der MDR in schwierigen Zeiten für Alle möglich machen. Deshalb sind die Konzerte für unsere Gäste kostenfrei - sämtliche Tickets werden verlost. Unser Engagement und unsere Kreativität werden belohnt: Musikfans in ganz Mitteldeutschland folgen unserer Einladung mit großer Begeisterung." Wichtig für den Erfolg und die Sicherheit sei auch die sehr gute Zusammenarbeit mit den behördlichen Partnern vor Ort, mit denen der MDR das für jede Spielstätte individuell erstellte Hygienekonzept abstimmt und umsetzt.Seit der Eröffnung mit dem Organisten Cameron Carpenter am 27. Juni in Erfurt haben rund 1800 Gäste die Sonderausgabe besucht. Zu den bisherigen Höhepunkten zählten u. a. ein Liederabend mit Christian Gerhaher und Gerold Huber im Konzertstall in Seggerde, Julia Fischers Solo-Recital auf Schloss Wilhelmsburg und ein Auftritt des Mandolinisten Avi Avital in den Saalfelder Feengrotten. In den kommenden Wochen stehen u. a. Konzerte des musikalischen Grenzgängers Francesco Tristano und des virtuosen Skride-Duos auf dem Festivalprogramm, mit dem die Sonderausgabe z. B. auf Schloss Meiningen, im Leipziger Porschewerk und auch unter Tage Station macht.Zum großen Finale der Sonderausgabe seines Musiksommers lädt der MDR zu einem A-Capella-Konzert des MDR-Rundfunkchors am 28. August in die Leipziger Peterskirche. Am selben Wochenende beginnt die neue Konzertsaison der MDR-Ensembles.http://www.mdr-musiksommer.de/Pressekontakt:Susanne Odenthal, MDR KLASSIK, Tel. (0341) 3 00 86 31 bzw. (0172) 6 38 05 42 oder susanne.odenthal@mdr.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7880/4671618OTS: MDR Mitteldeutscher RundfunkOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell