Live-Fußball im rbb Fernsehen: Energie Cottbus zu Gast bei Hansa Rostock

Berlin (ots) - Noch einmal Luft verschaffen. Noch einmal kämpfen.Noch einmal siegen. Der FC Energie Cottbus trifft am 22. Dezember, um14.00 Uhr, im letzten Punktspiel des Jahres auf den F.C. HansaRostock. Im Ost-Duell geht es für das Team von Trainer Claus-DieterWollitz darum, die jüngste Niederlage gegen Eintracht Braunschweigwettzumachen und vor dem Weihnachtsfest wichtige Punkte imAbstiegskampf zu sammeln. Dafür muss Energie allerdings eineNegativserie brechen. Schon seit fünf Partien warten die Lausitzerauf einen Sieg. Für die Gastgeber aus Rostock ist die Partie dagegendie Chance den Anschluss an die Aufstiegsplätze in der 3. Liga zuhalten. Vor etwa zehn Jahren trafen die beiden Teams übrigens noch inder Bundesliga aufeinander. Wer sich diesmal im traditionsreichenOst-Duell durchsetzen kann, zeigt das rbb Fernsehen live ab 14.00Uhr.Programmtrennung während der Fußball-ÜbertragungFür die Übertragung des Live-Fußballspiels splittet das rbbFernsehen sein Programm. Auf dem Kanal rbb Brandenburg läuft dieerwähnte Partie der 3. Liga F.C. Hansa Rostock gegen den FC EnergieCottbus. Auf dem Kanal rbb Berlin läuft märchenhaftesWeihnachtsprogramm mit den Filmen "Der Meisterdieb" und "DieGeschichte des kleinen Muck".