Live-Events: Digitales Ticketing und Corona-Schnelltests machen es möglich

Köln (ots) - Durch den aktuellen "Lockdown-Light" steht die komplette Freizeit- und Kulturbranche erneut still. Nach den Lockerungen im Sommer, mussten sämtliche Einrichtungen erneut schließen und stehen abermals vor existenziellen Problemen. Wie lange die Schließungen noch anhalten: Ungewiss! Zwar wurde vielen Betrieben finanzielle Unterstützung durch den Staat zugesagt, oftmals scheitert schnelle Hilfe jedoch an bürokratischen Hürden.Um die Freizeit- und Kulturindustrie zu retten, müssen deshalb dringend langfristige Lösungen gefunden werden. Inzwischen sind zwar mehrere erfolgversprechende Impfstoffe in Sicht, doch bis diese der breiten Bevölkerung zur Verfügung stehen, werden noch Monate vergehen. Zeit, die die Freizeit- und Kulturindustrie nicht hat. Das Ziel: Live Events müssen wieder ohne Mund-Nasen-Schutz und Mindestabstände möglich gemacht werden. Oberste Priorität dabei: Das Risiko von Masseninfektionen auszuschließen.Das Kölner Unternehmen ticket.io hat dazu einen Lösungsansatz entwickelt. Der Online-Ticketing-Dienstleister will eine risikominimierte Öffnung und den Zugang zu Live-Events wieder möglich machen. Wie funktioniert das Ganze? Mit einer Kombination aus Corona-Schnelltests und digitalem Ticketkauf.Der Ablauf: Neben einem Veranstaltungs-Ticket erwerben die Besucher ein Ticket für einen Corona-Schnelltest, welcher am Tag des Events durchgeführt werden muss. Im Online-VVK-Shop von ticket.io wird direkt ein Wunsch-Termin im nächstgelegenen Testzentrum reserviert. Mit seinem Reservierungs-Ticket begibt sich der Teilnehmer dorthin. Das Ergebnis des Antigen-Schnelltests liegt nach 15-20 Minuten vor. Nur mit einem negativen Testergebnis erhalten die Teilnehmer Zugang zur Veranstaltung. Jetzt kann der Besucher diese unbeschwert genießen - ohne Maske und Abstandsregeln.Markus Höller, Gesellschafter bei ticket.io: "Durch den ständigen Austausch mit Künstlern, Veranstaltern, Clubbetreibern und anderen Einrichtungen, kennen wir die Herausforderungen und Nöte der Freizeit- und Kulturbetriebe nur zu gut. Wir freuen uns sehr, unseren Beitrag dazu zu leisten, den Menschen endlich wieder Zugang zu Live-Events vor Ort zu ermöglichen. Gleichzeitig ist es uns ein großes Anliegen Veranstalter mit unserer digitalen Ticketing-Lösung zu unterstützen."Tom Thomas, Geschäftsführer des beliebten Kölner Clubs Bootshaus und Initiator des Konzept Arena Now ergänzt: "Wir haben mit unserem Veranstaltungskonzept Arena Now in der Lanxess Arena unter Beweis gestellt, dass es auch in Corona Zeiten möglich ist, Großveranstaltungen durchzuführen. Das Konzept von ticket.io geht noch einen Schritt weiter und wird uns hoffentlich in naher Zukunft ermöglichen, Live-Events wieder wie gewohnt durchführen zu können."Voraussetzung für diese Lösung ist, dass ausreichend Antigen-Testkapazitäten zu moderaten Preisen zur Verfügung stehen und Gesundheitsämter diese Form der Wiederbelebung der Veranstaltungs- und Kulturbranche mitgehen. Ticket.io legt vor und liefert hierfür ein technisch ausgereiftes Produkt, um Besuchern wieder Veranstaltungen vor Ort zu ermöglichen. Der sehnliche Wunsch nach Live-Events könnte in Erfüllung gehen!Über ticket.ioSeit 2014 realisiert das Unternehmen mit Hauptsitz in Köln branchenübergreifend Online-Ticketing-Lösungen für alle Arten von Veranstaltungen. Mit dem Produkt ticket.io werden die Erfahrungen aus über 25 Jahren Eventgeschäft mit der besten Technologie zu einer innovativen Branchenlösung verarbeitet. Mit dem neusten Konzept stellt das Unternehmen seine Flexibilität und Innovationsfähigkeit unter Beweis. Ticket.io liefert ein technisch ausgereiftes Produkt um Veranstaltern Planungssicherheit zu bieten und Besuchern Live-Events vor Ort zu ermöglichen.Über Corona-Antigen-SchnelltestsBei einem Antigen-Schnelltest wird ein Abstrich aus dem Nasen-Rachen-Raum entnommen. Die Hersteller geben die Sicherheit, dass Covid 19 Viren nachgewiesen werden und kein harmloseres Coronavirus, mit einer Trefferquote von etwa 99 Prozent an. Deutschlandweit eröffnen immer mehr Testzentren, ganz aktuell z.B. in Köln am Neumarkt.