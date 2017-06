Live bei CineStar - die Bolshoi Ballett-Saison 2017/2018

Lübeck (ots) - Mit acht exklusiven Live-Übertragungen undAufzeichnungen präsentiert CineStar ab dem 22. Oktober 2017 im achtenJahr in Folge das Beste des berühmten Moskauer Ensembles.Große Ballett-Klassiker in packenden Choreografien,atemberaubendes Live-Feeling, faszinierende Kameraperspektiven unddie berühmte Bühne des Bolshoi Theaters Moskau hautnah: Die neueBallettsaison im Kino beginnt! CineStar präsentiert am Sonntag, den22. Oktober 2017 um 17:00 Uhr, mit "Le Corsaire" die erste von achtLive-Übertragungen und Aufzeichnungen in HD und mit Surround Sound.Der Vorverkauf für alle Veranstaltungen beginnt am 2. Juni 2017.Karten gibt es an der Kinokasse und online unter cinestar.de für je24,50 Euro / Kinder 12,00 Euro. CineStarCARD-Mitglieder zahlen 21,50Euro. Ausschließlich an der Kinokasse erhältlich ist zudem die neueAbo-Karte für alle Vorstellungen zum Vorzugspreis von 148,00 Euro.Zum achten Mal in Folge präsentiert das Bolshoi Ballett in derSaison 2017/18 die größten Klassiker - wiederaufgeführt von denaktuell meist gefeierten Choreografen und einigen der besten Tänzerder Welt. Drei historische Ballette, die von Alexei Ratmansy ("LeCorsaire", "Romeo und Julia" und "The Flames of Paris") interpretiertwurden, werden neben John Neumeiers "Die Kameliendame" undJean-Christophe Maillots fesselndem Ballett "Der WiderspenstigenZähmung" auf der großen Leinwand gezeigt. Drei zeitlose Klassiker undPublikumslieblinge werden die Saison vervollständigen: "Giselle","Der Nussknacker" und "Coppélia". CineStar überträgt alleAufführungen.Die Bolshoi-Saison 2017/18 im Überblick:LE CORSAIRE - Sonntag, 22. Oktober 2017; 17:00 Uhr - LIVEDER WIDERSPENSTIGEN ZÄHMUNG - Sonntag, 26. November 2017; 16:00 Uhr -AufzeichnungDER NUSSKNACKER - Sonntag, 17. Dezember 2017; 16:00 Uhr -AufzeichnungROMEO UND JULIA - Sonntag, 21. Januar 2018; 16:00 Uhr - LIVEDIE KAMELIENDAME - Sonntag, 4. Februar 2018; 16:00 Uhr - AufzeichnungTHE FLAMES OF PARIS - Sonntag, 4. März 2017; 16:00 Uhr - LIVEGISELLE - Sonntag, 8. April 2018; 17:00 Uhr - AufzeichnungCOPPÉLIA - Sonntag, 10. Juni 2017; 17:00 Uhr - LIVEFolgenden CineStar Kinos zeigen die Bolshoi-Saison 2017/18:Bamberg, Berlin (Sony Center, Tegel, Treptow), Bielefeld, Bonn,Chemnitz Roter Turm, Dortmund, Düsseldorf, Emden, Erfurt, Erlangen,Frankfurt Metropolis, Frankfurt/Oder, Fulda, Gütersloh, Greifswald,Hagen, Ingolstadt, Jena, Konstanz, Leipzig, Lübeck Stadthalle,Magdeburg, Mainz CineStar, Neubrandenburg, Oberhausen, Osnabrück,Rostock Capitol, Saarbrücken, Stralsund, Villingen-Schwenningen,Weimar, Wismar, WolfenbüttelDer Vorverkauf beginnt am 2. Juni 2017.Pressekontakt:ZPR GmbHSandra von Zabiensky,Sandra BackhausAn der Alster 85D-20099 HamburgTel.: 040-29 81 35-11/12presse@cinestar.deCineStar-GruppeMühlenbrücke 9D-23552 Lübeckcinestar.deOriginal-Content von: CineStar, übermittelt durch news aktuell