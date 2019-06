Live: 3sat überträgt Tage der deutschsprachigen Literatur und Vergabe des Ingeborg-Bachmann-Preises (FOTO)

Mainz (ots) -Donnerstag, 27., bis Sonntag, 30. Juni 2019, ab 10.00 UhrVom 26. bis zum 30. Juni 2019 finden im österreichischenKlagenfurt die 43. Tage der deutschsprachigen Literatur statt. Nachder Eröffnung am Mittwoch und der Auslosung der Reihenfolge gehen amDonnerstag, 27. Juni, 14 Autorinnen und Autoren aus Deutschland,Österreich und der Schweiz ins Rennen um eine der begehrtestenliterarischen Auszeichnungen im deutschen Sprachraum. 3sat überträgtalle Lesungen und Diskussionen um den Ingeborg-Bachmann-Preis vonDonnerstag, 27. Juni 2019, bis Samstag, 29. Juni 2019, jeweils ab10.00 Uhr in voller Länge live. Am Sonntag, 30. Juni 2019, um 11.00Uhr, zeigt 3sat ebenfalls live die Preisverleihung des diesjährigenIngeborg-Bachmann-Preises und des mit 7500 Euro dotieren3sat-Preises.Die Jury, zu der der Vorsitzende Hubert Winkels sowie StefanGmünder, Nora Gomringer, Klaus Kastberger, Hildegard ElisabethKeller, Michael Wiederstein und Insa Wilke gehören, hat dieses Jahracht Autorinnen und sechs Autoren nominiert: Martin Beyer, Yannic HanBiao Federer, Daniel Heitzler, Ronya Othmann und Katharina Schultensaus Deutschland, Ines Birkhan, Birgit Birnbacher, Leander Fischer,Julia Jost, Lukas Meschik und Sarah Wipauer aus Österreich sowieAndrea Gerster, Tom Kummer und Silvia Tschui aus der Schweiz. Damitsind erstmals nicht nur die Autorinnen in der Mehrzahl, sondern auchdie österreichischen Teilnehmer. Die Autoren haben jeweils etwa 25Minuten Zeit, um ihren bislang unveröffentlichten Prosatext zupräsentieren. Im Anschluss an den Vortrag diskutiert die Jury dieTexte.Durch die Veranstaltungen führen die Moderatoren ChristianAnkowitsch und Zita Bereuter. Alle Lesungen und Diskussionen sindauch als Live-Stream auf 3sat.de zu sehen.Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/tagederdeutschsprachigenliteraturÜbersicht über die Sendetermine: https://kurz.zdf.de/7451/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell