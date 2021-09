LiveXLive Media: Umfassende Umstrukturierung!

LiveXLive Media Inc (NASDAQ:LIVX) plant, in den kommenden Wochen seinen Namen in “LiveOne, Inc” zu ändern und ein neues Nasdaq-Symbol “LVO” anzunehmen.

LiveXLive schlägt außerdem vor, sein bestehendes Pay-per-View-Geschäft als separates börsennotiertes Unternehmen mit dem Namen “PPVOne” auszugliedern und einen Teil des Eigenkapitals an die LiveXLive-Aktionäre auszuschütten, voraussichtlich bis zum 31. März.

Das Unternehmen plant die Umbenennung seiner Geschäftsbereiche in die Marke "ONE".



