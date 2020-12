LiveXLive Media Aktien: Wahnsinn!

Die Aktien von LiveXLive Media Inc (NASDAQ:LIVX) stiegen um 8% gegenüber dem letzten Schlusskurs. Eine Form 4 Einreichung bei der SEC am Donnerstag, 17. Dezember zeigte, dass CFO & Secretary Quartieri Michael 19.255 Aktien zu einem Durchschnittspreis von $2,90 gekauft hat. Die Transaktion erhöhte den Anteil der Führungskraft an LiveXLive Media Inc. auf 19.255 Aktien.

Warum sind Insidertransaktionen wichtig?

