LivePerson und Vodafone etablieren Messaging als neuen Kanal im Kundenservice

LiveEngage Plattform ermöglicht es Vodafone Kunden, mit demUnternehmen per SMS Kontakt aufzunehmenBerlin (ots/PRNewswire) - LivePerson (https://www.liveperson.com/)(Nasdaq: LPSN), ein führender Anbieter von ConversationalCommerce-Lösungen, ermöglicht über seine LiveEngage-Plattform,erstmals direktes Messaging zwischen Vodafone Deutschland(https://www.vodafone.de/) und seinen Kunden. LiveEngage verbindetdie Kundendienstmitarbeiter von Vodafone mit den verschiedenenMessaging-Plattformen, die Kunden nutzen. LiveEngage bietet dieAutomatisierungs- und Betriebsfunktionen, die für den Betrieb einerCustomer Care Experience über Messaging in großem Umfang erforderlichsind.Kunden von Vodafone Deutschland können nun ihre Kundenbetreuer perSMS kontaktieren, anstatt in der Warteschleife derKundenservice-Hotline warten zu müssen. Dies ist Teil der VodafoneGigaservice-Initiative zur Digitalisierung der Kundendienste und zurIntegration neuer Technologien und Dienste, um einen bestmöglichenKundenservice zu ermöglichen. Das Gespräch kann mit einem Botbeginnen, der oft gestellte Fragen oder häufige Anwendungsfällebeantwortet, und bei komplexeren Fragen nahtlos zu einem menschlichenKundenservice-Mitarbeiter übergibt."LivePerson arbeitet mit den innovativsten Marken der Weltzusammen, damit sie mit ihren Kunden immer dann ein persönlichesGespräch führen können, wenn der Kunde es wünscht", sagt BerndWürmseer, Vice President Central Europe und Benelux bei LivePerson."Unser Team ist stolz darauf, dazu beizutragen, dass Messaging fürVodafone-Kunden eine weitere großartige Möglichkeit bietet, sich mitdem Kundenservice zu verbinden - und zwar zum ersten Mal inDeutschland in dieser Größenordnung. Die besten Beziehungen beginnenmit einem Gespräch."Der Service wurde im Februar 2018 eingeführt und ist schnellgewachsen. Kunden, die die 1212-Service-Nummer anrufen, werden zuBeginn gefragt, ob sie auf einen Servicemitarbeiter warten möchtenoder ob sie stattdessen SMS verwenden möchten. Kunden können nunihren Servicemitarbeiter auf die gleiche Weise kontaktieren, wie sieihre Freunde und Familie kontaktieren: bequem und asynchron."Die Kommunikation über Messaging ist die wichtigste Art undWeise, wie die meisten von uns jeden Tag kommunizieren", sagt JörgKnoop, Tribe Lead COPS Innovation & Automation bei VodafoneDeutschland. "Wir wollten unseren Kunden die Möglichkeit geben, sichmit uns über die gleichen Kanäle zu verbinden, die sie am liebstennutzen, wenn sie mit ihren Freunden und ihrer Familie sprechen, durchMessaging. Unsere ersten Ergebnisse zeigen, dass unsere Kunden denKomfort von Messaging genießen. Sie sind nun in der Lage, in ihrerFreizeit direkte und persönliche Hilfe zu erhalten, ohne dass siewarten oder ihr Anliegen mehreren Mitarbeitern erklären müssen."Über LivePersonLivePerson macht das Leben einfacher, indem es die Kommunikationzwischen Menschen und Marken verändert. LiveEngage, dieEnterprise-Class-Plattform des Unternehmens, versetzt die Verbraucherin die Lage, keine Zeit mehr mit 0800-Nummern zu verschwenden undstattdessen ihre Lieblingsmarken wie Freunde und Familienmitgliederzu kontaktieren. Mehr als 18.000 Unternehmen, darunter Adobe,Citibank, HSBC, EE, IBM, L'Oreal, Orange, PNC und The Home Depot,vertrauen auf die beispiellose Intelligenz, Sicherheit undSkalierbarkeit von LiveEngage, um Kosten zu reduzieren, den LifetimeValue zu erhöhen und eine sinnvolle Verbindung zu Verbrauchernherzustellen.Weitere Informationen zu LivePerson (NASDAQ: LPSN) finden Sieunter www.liveperson.com.