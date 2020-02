Liu Chong Hing InvestmentDas gibt’s ja gar nicht, ?

Per 06.02.2020, 02:53 Uhr wird für die Aktie Liu Chong Hing Investment am Heimatmarkt Hong Kong der Kurs von 9.92 HKD angezeigt.

Die Aussichten für Liu Chong Hing Investment haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Liu Chong Hing Investment. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Dividende: Derzeit schüttet Liu Chong Hing Investment höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche . Der Unterschied beträgt 2,44 Prozentpunkte (6,65 % gegenüber 4,22 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Liu Chong Hing Investment mit einem Wert von 4,38 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 28,89 , womit sich ein Abstand von 85 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.