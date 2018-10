Little Green Pharma, der australische LP Partner für medizinischen Cannabis von LGC Capital, startet den kommerziellen Verkauf an Patienten und Verhandlungen über Exporte nach Deutschland, erreicht die Aufnahme seiner Produkte in wichtige klinische St...

Montreal (ots/PRNewswire) -Little Green Pharma, der führende australische LP Partner fürmedizinischen Cannabis von LGC Capital, startet den kommerziellenVerkauf an Patienten, erreicht die Aufnahme seiner Produkte inwichtige klinische Studien, nimmt Verhandlungen für den Export nachDeutschland auf und kündigt Plan für einen neuen 47.000 qm2 großenStandort an- Little Green Pharma (LGP) beendet erfolgreich die zweitekommerzielle medizinische Cannabis-Ernte und startet den Verkauf anaustralische Patienten.- Die Produkte von LGP werden in landesweiten klinischen Studien fürfortgeschrittenen Krebs aufgenommen.- LGP nimmt Verhandlungen für Exporte nach Deutschland auf.- LGP steht in Verhandlungen zum Bau einer gut 37.000 Quadratmetergroßen Anlage auf einem Standort von 46.000 Quadratmetern.LGC Capital Ltd. (TSXV: LG) ("LGC") freut sich bekanntzugeben,dass das australische Unternehmen für medizinischen Cannabis LittleGreen Pharma (LGP), an dem LGC zu 14,21 Prozent beteiligt ist, dieErnte seiner zweiten kommerziellen medizinischen Cannabispflanze vonseiner Anlage südlich von Perth in Westaustralien erfolgreich beendethat.In diesem Quartal erreichte LGP erfolgreich einen weiterenMeilenstein, indem es Australiens erstes lokal gezüchtetesmedizinisches Cannabis-Produkt produziert hat und die erstenkommerziellen Verkäufe an australische Patienten erfolgt sind.Darüber hinaus hat LGP Verhandlungen mit deutschenVertragspartnern für den Export von australischen Produktenaufgenommen. LGP sieht potenzielle Exporte nach Deutschland als einenentscheidenden Faktor für den Geschäftsfortgang an und plant, dieVerhandlungen innerhalb eines Monats zu Ende zu führen, was denExpansionsplan vorantreibt.Klinische StudienLetzte Woche wurden die Produkte von LGP in einer landesweitenklinischen Studie für fortgeschrittenen Krebs im australischenBundesstaat New South Wales aufgenommen. Dies stellt einen weiterenwichtigen Schritt für die Zulassung von LGP-Produkten dar und wird esLGP ermöglichen, die Wirksamkeit seiner Produkte direkt mit einerganzen Bandbreite anderer importierter Produkte zu vergleichen.ExpansionspläneLGP steht gegenwärtig in Verhandlungen über den Bau einerspeziellen Anlage in Perth. Die vorläufigen Bedingungen sehen ein46.000 Quadratmeter großes Landstück vor, auf dem eine 37.000Quadratmeter große Anlage errichtet werden soll. Eine Anlage dieserGröße würde bis zu 50.000 kg Pflanzen pro Jahr liefern. Am zurDebatte stehende Standort soll eine GMP-geprüfte Herstellungsanlageerrichtet werden, was stufenweise erfolgen kann, wobei in einerersten Phase 9300 Quadratmeter geplant sind. Die primäre Fokus liegtzwar auf australischen Patienten, jedoch wurde der Exportmarkt beidiesem möglichen Bau berücksichtigt.Fleta Solomon, Managing Director von Little Green Pharma,erklärte: "Am zur Debatte stehenden Standort soll eine GMP-geprüfteHerstellungsanlage errichtet werden, was stufenweise erfolgen werden,wobei in einer ersten Phase 9300 Quadratmeter geplant sind. Dieprimäre Fokus liegt zwar auf australischen Patienten, jedoch wurdeder Exportmarkt bei diesem möglichen Bau berücksichtigt."John McMullen, CEO von LGC, sagte: "Unser Partner in Australienhat in einem kurzen Zeitfenster und in einem stark regulierten Umfeldsehr viel erreicht. Wir freuen uns besonders, dass Little GreenPharma nun australische Patienten mit medizinischem Cannabis ersterGüte versorgt und auch in Krebsstudien involviert ist."Über Little Green Pharma und die australische medizinischeCannabis-IndustrieLGP ist das erste australische Unternehmen, das lokal Cannabisanpflanzt und daraus Cannabis-Produkte für den Verkauf anaustralische Patienten produziert.LGP stellt den Australiern hochwertige und zuverlässigemedizinische Cannabis-Produkte zur Verfügung. Die Heilpflanzen werdenohne Pestizide in einer Hydrokultur-Anlage in der südwestlichenRegion von Westaustralien angebaut und in einer Produktionsanlagenahe Perth verarbeitet.Die LGP-Produkte werden umfassenden Prüfungen und Tests nach denVorschriften der Therapeutic Goods Administration (TGA) unterzogen,bevor sie entsprechend dem streng kontrollierten System Australiensfür verschreibungspflichtige Arzneimittel vertrieben werden.Nach dem australischen System müssen medizinischeCannabis-Produkte von niedergelassenen Ärzten verschrieben und vonregistrierten Apothekern verkauft werden.Medizinischer Cannabis wird in Australien gegenwärtig für eineVielzahl von Erkrankungen verschrieben, wobei das CommonwealthDepartment of Health klinische Leitliniendokumente für die Behandlungvon Epilepsie, Multiple Sklerose, chemotherapieinduzierte Übelkeitund Erbrechen, chronische, nicht auf Krebs zurückzuführende Schmerzenund Palliativversorgung erstellt (besuchen Sie diesbezüglichhttp://www.tga.gov.au/medicinal-cannabis-guidance-documents).Über LGC (http://www.lgc-capital.com)LGC Capital ist ein führendes Investmentunternehmen mit einemFokus auf den globalen Markt für legales Cannabis. Mit seinemPortfolio von Investmentunternehmen baut LGC ein weltweit führendes,vertikal integriertes System verbundener Unternehmen für legalesCannabis auf, mit Anbau, Verarbeitung und Vertrieb in Australien,Jamaika, der Schweiz, in Italien und Kanada, zur Bedienung derInlands- und Exportmärkte. Die LGC Capital Ltd. ist eineAktiengesellschaft kanadischen Rechts, die an der TSX VentureExchange notiert ist (TSXV: LG). Dietatsächlichen Ergebnisse und die tatsächliche Performance von LGC undLGP können von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizitenthaltenen Ergebnissen bzw. Wertentwicklung erheblich abweichen.Solche Aussagen unterliegen in ihrer Gesamtheit den inhärentenRisiken und Unsicherheiten in Bezug auf künftige Erwartungen. Zueinigen wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass dietatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen, gehöreninsbesondere allgemeine wirtschaftliche und marktbezogene Faktoren,der Wettbewerb, gesetzliche Regulierungen sowie die Faktoren, die imLagebericht (MD&A) von LGC für das Geschäftsjahr mit Abschluss zum30. September 2017 unter "Risikofaktoren und Risikomanagement"beschrieben sind. Dieser Lagebericht ist im SEDARhttp://www.sedar.com hinterlegt. Die warnenden Aussagen gelten füralle zukunftsgerichteten Aussagen von LGC und von Personen, die imNamen von LGC handeln. Sofern nichts anderes angegeben ist, geltenalle zukunftsgerichteten Aussagen nur für den Zeitpunkt derVeröffentlichung dieser Pressemitteilung. Weder LGC noch LGP sindverpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren, ausgenommen in demUmfang, in dem solche Aktualisierungen durch geltendesWertpapierrecht vorgeschrieben sind. Chief Executive Officer, John McMullen, +1-416-803-0698,John@lgc-capital.com; Chief Financial Officer, Anthony Samaha,+44-20-7440 0640, anthony@lgc-capital.com; Investor Relations, DaveBurwell, +1-403-221-9015, dave@howardgroupinc.com