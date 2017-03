"Little Big Stars": Einladung zur Pressekonferenz mit Thomas Gottschalk am 4. April in Berlin

Unterföhring (ots) - Thomas Gottschalk in Bestform: Er spricht,tanzt, scherzt, kocht, spielt, strahlt und vor allem lacht mit seinenkleinen Gästen. In der neuen SAT.1-Sonntags-Show "Little Big Stars"ab 23. April 2017, um 20:15 Uhr, lädt Deutschlands größterEntertainer besonders begabte Kinder aus der ganzen Welt ein. SAT.1lädt Sie schon am Dienstag, den 4. April, herzlich zurPressekonferenz mit Thomas Gottschalk in Berlin ein. Der "Little BigStars"-Gastgeber präsentiert seine neue Show und stellt sich IhrenFragen.Datum: Dienstag, 4. April 2017Ort: AXICA, Pariser Platz 3, 10117 BerlinEinlass: 11:30 UhrBeginn: 12:00 UhrAnmeldungen bitte bis spätestens Freitag, 31. März, per Mail an:Teresa-Adina.Rist@ProSiebenSat1.com"Little Big Stars" ab Sonntag, 23. April 2017, um 20:15 Uhr, inSAT.1Mehr Infos zur Show auf der Presseseite unterhttp://presse.sat1.de/LittleBigStarsBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank Wolkenhauer, Petra DandlTel. +49 [89] 9507-1158, -1169Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comPetra.Dandl@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Tabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell