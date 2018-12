Littelfuse: Was jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Mega Uranium Ltd.":

Für die Aktie Littelfuse aus dem Segment "Elektronische Komponenten" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 28.12.2018 ein Kurs von 168,03 USD geführt.

Unser Analystenteam hat Littelfuse auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,46 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrials") liegt Littelfuse damit 39,62 Prozent unter dem Durchschnitt (18,16 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Electrical Equipment" beträgt 9,23 Prozent. Littelfuse liegt aktuell 30,69 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Littelfuse als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Littelfuse vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 248 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 47,59 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 168,03 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Littelfuse liegt mit einer Dividendenrendite von 1,11 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Electrical Equipment"-Branche hat einen Wert von 2,15, wodurch sich eine Differenz von -1,04 Prozent zur Littelfuse-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.