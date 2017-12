Berlin (ots) - Finanziell geht es der GesetzlichenKrankenversicherung (GKV) so gut wie seit langem nicht mehr. Trotzdemdrohen Ersatz-, Betriebs- und Innungskrankenkassen weiter mitKassenpleiten und klagen über Ungerechtigkeiten beimMorbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich (Morbi-RSA) der GKV."Angesichts der GKV-weit sehr erfreulichen Finanzkennzahlen sollteder Expertenrat zur Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichsvon allen Beteiligten ernst genommen werden und die Kassen sichansonsten wieder mehr auf ihre Kernaufgabe konzentrieren, Versorgungzu gestalten", fordert dagegen Martin Litsch, Vorstandsvorsitzenderdes AOK-Bundesverbands.Laut ersten Medienberichten weist die GKV nach dem dritten Quartal2017 einen Überschuss von rund 2,5 Milliarden Euro auf, die Rücklagenbei den 113 Krankenkassen belaufen sich auf rund 18 Milliarden Euro.Damit dürften die kassenindividuellen Beitragssätze 2018 nicht nurauf breiter Front stabil bleiben, viele Kassen denken sogar über eineAbsenkung ihres Zusatzbeitrags nach. Vom Gesamtüberschuss entfallenauf die Ersatz-, Betriebs- und Innungskrankenkassen rund 1,25Milliarden Euro, also mehr als die Hälfte. Allein der Branchenprimus,die Techniker Krankenkasse, die über zehn Millionen Menschen inDeutschland versichert, hat ein Plus von rund 476 Millionen Euro zuverzeichnen und denkt jetzt über eine Beitragssatzabsenkung nach.Litsch: "Die Zahlen sprechen Bände. In dieser Situation wirkt esbefremdlich, wenn einige Kassenfunktionäre nun einen kurzfristigenpolitischen Handlungsbedarf oder Vorschaltgesetze herbeizuredenversuchen." Die positive kassenartenübergreifende Finanzentwicklunghalte im Übrigen schon seit über zwei Jahren an, obwohl es in dieserZeit keine Änderungen am Morbi-RSA gegeben habe, betont Litsch.Im Streit um dessen Weiterentwicklung plädiert der Verbandschefdeshalb für Augenmaß: "Abgesehen davon, dass wir im deutschenGesundheitswesen weitaus dringlichere Probleme haben, zum Beispieldie Sicherstellung der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum,den Fachkräftemangel in der Pflege oder die schnelle digitaleVernetzung, wäre die künftige Bundesregierung gut beraten, sich aufdie nun vorliegende wissenschaftliche Expertise zu stützen, um demvon Einzelinteressen getriebenen Dauerstreit nachhaltig die Grundlagezu entziehen."So hatte das Expertengremium unter anderem Vorschläge gemacht, wieder Morbi-RSA manipulationsresistenter gestaltet werden kann. ImMittelpunkt steht vor allem die Einführung einheitlicher ambulanterKodierrichtlinien, da die Morbidität ohne ambulante Diagnosen nichtausreichend abgebildet werden kann. Dieses Anliegen unterstützen dieAOKs ausdrücklich und haben zum Umgang mit ambulanten Kodierungenentsprechend des Heil- und Hilfsmittelgesetzes bereits im Juni 2017gemeinsame Eckpunkte festgelegt.Mit seinem Sondergutachten hat der Wissenschaftliche Beirat beimBundesversicherungsamt erstmals seit 2011 eine wissenschaftlichfundierte Analyse des Morbi-RSA durchgeführt und daraus Empfehlungenzu dessen Weiterentwicklung abgeleitet. Die nun vorliegende Expertisestützt sich auf Daten aller Krankenkassen und Erfahrungen seitEinführung des Risikostrukturausgleichs im Jahr 2009. Sie war zuvorvon allen Krankenkassen und Kassenverbänden gefordert worden. ImRahmen eines Anhörungsverfahrens hatten diese umfassend von derMöglichkeit Gebrauch gemacht, ihre Evaluationsvorschlägeeinzubringen. Für das Sondergutachten wurde der WissenschaftlicheBeirat extra um zwei Experten erweitert, darunter auch derVorsitzende der Monopolkommission, Professor Achim Wambach,ausgewiesener Experte für Wettbewerbsfragen."Alle gesundheitspolitischen Akteure haben nun erstmals fürmögliche Reformen verlässliche und umfassende Daten und Faktenvorliegen. Dieses Pfund sollten wir nutzen", so Martin Litsch.Pressekontakt:Dr. Kai BehrensTelefon: 030 / 34646-2309Mobil: 01520 / 15603042E-Mail: presse@bv.aok.deOriginal-Content von: AOK-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell